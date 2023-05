Terror, pavor, mordaza, cierre total... así se refieren dos periodistas independientes a la nueva ley de medios de Cuba

Dos periodistas independientes cubanas manifestaron a Martí Noticias temor por la aprobación esta semana de la Ley de Comunicación Social que mantiene el control estatal sobre los medios, regula los contenidos y desconoce a la prensa independiente como figura jurídica.

Entrevistadas en el programa radial Las Noticias Como Son, Yoani Sánchez y Miriam Leiva analizaron el alcance de la nueva legislación que prohíbe divulgar informaciones que puedan "desestabilizar el Estado socialista", tanto en los medios como en el ciberespacio, y le otorga legalidad solo a los medios vinculados al Estado o al Partido Comunista.

Para la reconocida periodista cubana Yoani Sánchez el alcance de esta ley es abarcador: “Esto no es una ley solamente que afecte a los medios independientes, regula la conexión de todos, incluso, no solamente de los ciudadanos cubanos residentes en el archipiélago, sino también de todo aquel visitante que esté de tránsito por la isla, que tiene que acatar lo aprobado por la Asamblea Nacional esta semana, por tanto, no veamos esto como algo lejano que le va a pasar nada más que a los reporteros independientes o a los medios autónomos, sino que el peligro está sobre toda persona".

"Yo creo que una de las cosas más pavorosas que tiene esta ley es que, en su artículo 51, dice que las personas tienen que responder ante la ley, no solamente por los contenidos que publiquen en redes sociales, sea una denuncia, sea, por ejemplo, el reporte de crónica roja -una de las grandes fuerzas que han traído las redes sociales porque sabemos que la crónica roja, los asesinatos, las violaciones, los feminicidios son una de las grandes ausencias a la prensa oficial cubana-, no solamente va a tener que responder por publicar este tipo de contenido, sino que por un simple “me gusta” a una publicación de este tipo ya puede ser penalizada. Esto es muy serio porque está difundiendo el terror, a mi juicio entre todos", sentenció la directora del portal 14ymedio.

La pionera de la creación de blogs en Cuba cuestionó, sin embargo el alcance de esta normativa: "¿Podrán llevar a cabo este cierre, esta mordaza tan efectiva el régimen cubano? Yo soy optimista y creo que no va a poder lograrlo porque la audiencia cubana ha corrido mucho ya con las nuevas tecnologías, digamos que se ha especializado en burlar la censura y además acercarse a lo que publicamos los medios independientes, pero eso no es algo que pueda servir para, digamos, confiarnos. Hay un peligro. Yo por el momento he decidido quedarme aquí haciendo periodismo. Pero no puedo pedirle eso a ninguno de mis colegas, porque parece ser que ahora quieren asustar y tienen como punto de mira o como diana al periodismo independiente", expresó Sánchez.

Su colega, la periodista Miriam Leiva, señaló que la ley se aprueba en medio de una gran crisis general en el país, donde "el gobierno está ahogando tanto a la población que está pasando hambre y necesidad", pero los cubanos han tomado conciencia de la influencia que pueden tener los medios y las redes sociales y "cada vez que tienen una oportunidad, que ven una situación o tienen un criterio" expresan sus comentarios, ya sea a través de burlas o análisis muy importantes "de los planes absurdos que tiene el gobierno y cómo está culpando al pueblo de lo que es imposible culparlo".

Leiva alertó que hasta los periodistas oficialistas están en peligro de ser sancionados.

"Ellos están cada día más coartados y bueno, tienen que jugar a lo que diga el gobierno. Yo sí pienso que muchos periodistas independientes, blogueros y otras personas que están emitiendo opiniones y publicando de diversas formas, pues se van a mantener y no creo que el gobierno esta gran ola que hay en el país la pueda eliminar", afirmó la periodista.

(A partir de una entrevista realizada por los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos para el programa Las Noticias Como Son)