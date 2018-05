Fundador de Amazon: "Yo no sería nadie sin mi padre cubano"

Jeff Bezos, el fundador de la plataforma de comercio electrónico Amazon, considerado el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, habló de su vida en una entrevista con el grupo editorial alemán Axel Springer.

Bezos agradece a su familia por su enorme fortuna, especialmente a su padre, nacido en Cuba: "Yo no sería nadie sin mi padre cubano (...) Mi papá, un inmigrante cubano, vino a Estados Unidos cuando tenía 16 años y estuvo en un campamento de refugiados en los Everglades", dijo el empresario.

"Mi familia es muy cariñosa, da mucho apoyo. Cuando uno tiene una familia así, como la de su esposa MacKenzie, mis padres, mi abuelo, mi abuela, uno termina corriendo riesgos. Porque pienso que uno sabe que alguien te va a apoyar. Y si estás pensando en eso lógicamente es algo emocional", indicó.

Su padre, Miguel "Mike" Bezos, inmigrante cubano, llegó a Estados Unidos cuando era adolescente, huyendo del comunismo a principios de los años 1960. Conoció a la madre de Bezos en Albuquerque, donde él se había ganado una beca para asistir a la Universidad de Nuevo México. Ambos se mudaron a Houston después que Mike encontró trabajo de ingeniero en Exxon, donde laboró 30 años.

Mike Bezos ha comentado frecuentemente sobre su experiencia como cubanoamericano. "Yo soy cubano primero, pero siempre me he sentido muy orgulloso de ser estadounidense a la misma vez", le dijo al Museo Nacional de Historia de Estados Unidos.

"En casa se hablaba inglés, y no fue hasta más tarde, cuando los niños estaban creciendo, que retomamos el español, porque siempre que nos reuníamos con mi familia cubana, todo era en español. Jackie, mi esposa, que habla español perfectamente, lo aprendió porque quería saber lo que mi madre decía de ella, y se enteró de que mi madre la adoraba".

Esta declaración del padre hace suponer que Jeff Bezos pudiera entablar una conversación en español, aunque se desconoce que lo haya hecho en público.

Estudiando el cuatro grado, Jeff Bezos se apasionó por las computadoras. En esa etapa vivía en Houston y en su escuela primaria había un teletipo que estaba conectado con una computadora central, los estudiantes podías usarla gracias a un negocio local que donaba el tiempo de uso.

De esa etapa ha narrado: "Yo y otros dos chicos nos quedábamos después de clases y aprendimos a usarla, aprendimos programación por los libros. Creo que tuve mucha suerte cuando era niño".

Luego se graduó de la secundaria Palmetto, en Pinecrest, donde ganó un Premio Silver Knight por sus logros académicos. En el 2007 le declaró al Miami Herald que ganar el Premio Silver Knight en 1982 por logros académicos fue la primera vez que "recibió un reconocimiento formal por ser un buen estudiante".

Aunque Bezos no da indicio alguno de dónde estará las segunda sede de Amazon, sus declaraciones recientes sobre el lugar que más importancia tiene para él, sugiere que sea Miami, donde cursó la secundaria.

Se fue de la Florida para asistir a la Universidad de Princeton. No se sabe con seguridad si desde entonces ha visitado Miami. Ha regresado a Texas, a la plataforma de lanzamiento de su empresa espacial, que es también el lugar donde estableció para su familia una finca como en la que creció.

Una lista de lugares donde Bezos tiene residencias, compilada por The Wall Street Journal el año pasado, no incluye a Miami, pero eso no ha evitado que Amazon incluya a Miami en su lista de lugares potenciales para la segunda sede de Amazon.

La decisión final sobre la ciudad ganadora se espera para finales de este año.

(Con información de El Nuevo Herald )