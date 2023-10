Hamás: ataque de Israel a hospital de Gaza deja 500 muertos; ONU: más de 4 mil fallecidos en 10 días

Estados Unidos y Qatar llegaron a un acuerdo para negar, por el momento, cualquier solicitud de Teherán para acceder a 6 mil millones de dólares en fondos iraníes que fueron desbloqueados como parte de un intercambio de prisioneros el mes pasado, dijo el jueves un funcionario estadounidense.



La medida, que no llega a una nueva congelación total de los fondos iraníes en el sistema bancario de Qatar, sigue a los ataques mortales de Hamás contra Israel y a las continuas críticas republicanas al acuerdo de la administración Biden con Irán, en el que se descongelaron 6.000 millones de dólares a cambio de la liberación de cinco estadounidenses detenidos.

El funcionario que describió el entendimiento entre Estados Unidos y Qatar no estaba autorizado a hacer comentarios y habló bajo condición de anonimato.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, afirmó el jueves a su llegada a Beirut en una declaración a la prensa televisada desde el aeropuerto que la continuación de los crímenes contra los palestinos recibirá una respuesta de "el resto de ejes" y "la entidad sionista" será la responsable para eso.

El desplazamiento de decenas de miles de palestinos y el corte de agua y electricidad se consideran un crimen de guerra, añadió a través de un traductor.



Los funcionarios estadounidenses han rechazado enérgicamente las críticas, señalando que Irán aún no ha gastado el dinero y que sólo puede utilizarse para necesidades humanitarias.



“Irán no ha gastado ni accedido de ninguna manera a ninguno de los fondos que ahora se han destinado a Qatar”, dijo el jueves el secretario de Estado Antony Blinken a los periodistas en Israel cuando se le preguntó sobre los fondos.

“De hecho, los fondos de esa cuenta son supervisados por el Departamento del Tesoro, sólo pueden despacharse para bienes humanitarios (alimentos, medicinas, equipos médicos) y nunca tocan las manos iraníes”.



La Casa Blanca ha dicho que aún no ha descubierto información de que Irán haya estado directamente involucrado en la operación de Hamás, el mayor ataque contra Israel en décadas. Aun así, Irán es el principal patrocinador financiero y militar de Hamás. Los funcionarios estadounidenses han dicho que su inteligencia no muestra un papel directo de Irán y no han culpado a Teherán.



Mientras Israel se prepara para intensificar las acciones de represalia contra los militantes de Hamas por los ataques del fin de semana, la Casa Blanca anunció que el gobierno de Estados Unidos comenzará el viernes vuelos de evacuación para los estadounidenses que quieran abandonar Israel.



En una muestra deliberada de apoyo a Israel, un funcionario estadounidense confirmó que el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, planea visitar el país el viernes, luego de la visita del jueves del secretario de Estado, Antony Blinken.



Se espera que Austin se reúna con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, para determinar qué ayuda militar adicional se necesita en la guerra con Hamas, dijo el funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir detalles delicados del viaje.



En declaraciones a los periodistas en Bruselas el jueves, Austin dijo que Estados Unidos está “trabajando urgentemente para darle a Israel lo que necesita para defenderse, incluidas municiones y nuestros interceptores Cúpula de Hierro”.



La Casa Blanca confirmó que el número de muertos en los combates incluye ahora al menos a 27 estadounidenses, mientras que 14 ciudadanos estadounidenses más en Israel siguen desaparecidos. La Casa Blanca ha dicho que un “puñado” de estadounidenses se encuentra entre las docenas de personas que Hamás tomó como rehenes.



Los funcionarios estadounidenses estiman que entre 160.000 y 170.000 estadounidenses se encuentran en Israel, como residentes, turistas o en alguna otra función. Se estima que entre 500 y 600 ciudadanos estadounidenses se encuentran en Gaza, incluidas personas que han estado trabajando como trabajadores humanitarios o visitando a familiares. Israel ha sellado su cruce de Gaza como parte de un duro asedio al territorio desde los ataques de Hamás del sábado. Y el único punto de cruce de Gaza con Egipto se vio obligado a cerrar después de que los ataques aéreos israelíes impactaran en las cercanías.



El gobierno de Estados Unidos está organizando al menos cuatro vuelos chárter diarios desde Israel, según personas familiarizadas con la planificación.



El Departamento de Estado dijo que espera facilitar la salida de miles de ciudadanos estadounidenses cada semana desde Israel. La situación general de seguridad, la disponibilidad y confiabilidad del transporte comercial y la demanda de los ciudadanos estadounidenses influirán en la duración de esta asistencia de salida. El departamento pidió a los ciudadanos estadounidenses que necesitan asistencia de evacuación que completen el formulario de admisión de crisis en travel.state.gov.



Todavía hay algunas compañías comerciales que vuelan dentro y fuera del aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, y hay rutas terrestres abiertas para salir de Israel. Sin embargo, los funcionarios de la Casa Blanca han expresado su preocupación de que esas opciones puedan no ser factibles o asequibles para algunos estadounidenses en Israel que quieren irse.



Blinken visitó Israel el jueves para reunirse con Netanyahu y ciudadanos israelíes. A él se unió el representante especial adjunto para asuntos de rehenes, Steve Gillen, quien permanecerá en Israel para apoyar los esfuerzos por liberar a los rehenes.



Blinken dijo que los estadounidenses seguirán presionando a los países de la región para que establezcan un paso seguro dentro y fuera de Gaza, lo que podría ayudar a los cientos de civiles estadounidenses atrapados en el enclave bloqueado.



Los funcionarios de defensa israelíes aún no han ordenado una invasión terrestre del territorio azotado, pero han estado planificando esa posibilidad. El ejército ha llamado a más de 300.000 reservistas a la acción como preparación.



Mientras tanto, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, quienes se unieron desde el Air Force Two en ruta a Las Vegas, se reunieron el jueves con altos funcionarios de la administración para discutir los esfuerzos para salvaguardar a los Estados Unidos, incluidas las comunidades judía, árabe y musulmana.