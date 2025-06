Esposa de Félix Navarro denuncia incertidumbre sobre su paradero y condiciones de salud

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político Félix Navarro podría estar ingresado en el Hospital Militar de Matanzas, de acuerdo con una información, sin confirmar, que obtuvo su esposa, la Dama de Blanco Sonia Álvarez Campillo.

“A Félix lo llevaron al hospital de Colón el viernes, le hicieron placas, ultrasonido y lo vio un médico. No sabemos qué es lo que tiene”, dijo a Martí Noticias la activista, que pudo conocer sobre el hecho a través de una amiga que vio a Navarro cuando los guardias penitenciarios lo llevaban a hacerse las pruebas médicas.

Las autoridades del penal no han proporcionado información sobre el estado de salud del opositor: “Pero a mí me llegó que a Félix lo habían trasladado para el hospital en Matanzas y todavía no sé nada, porque hablé con el de la Seguridad del Estado y me dijo que Félix permanece en [la cárcel] Agüica.

Navarro, líder del opositor Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado, tras las protestas del 11 de julio de 2021, a 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público.

Fue puesto tras las rejas nuevamente el 29 de abril, tras haber sido excarcelado en enero en virtud de las conversaciones entre el Gobierno de la isla y El Vaticano.

De acuerdo con reportes recibidos por el centro de asesoría legal, Cubalex, Navarro, diabético y de 70 años, pudo haber sido expuesto, de forma intencional, a un virus durante su reclusión en la enfermería del penal, donde permaneció varios días sin justificación médica.

“En estos momentos, yo vengo de Colón y hay una doctora que trabaja en la sala C del hospital de Colón que estuvo haciendo comentarios en la calle... Aunque no dijo el nombre del preso, sí dijo que al preso lo habían trasladado para el Hospital Militar de Matanzas por tener problemas en un pulmón”, relató Álvarez Campillo.

En una comunicación telefónica de Martí Noticias con el Hospital Militar de Matanzas, la empleada de Admisiones respondió no encontrar el paciente: “En los ingresos de antes de ayer no está, ni tampoco en los de ayer”, dijo.

El hospital civil “Faustino Pérez”, de la capital matancera, no contestó nuestras llamadas.

“Yo he ido tres veces a la prisión, no me lo han dejado ver, no me han dado una llamada con él. Yo se lo dejé bien claro, que hasta que yo no hable con Félix, yo voy a seguir diciendo que está mal. Estuve llamando al hospital, pero los hospitales no cogen el teléfono”, lamentó la esposa del preso político.

Organizaciones y personalidades internacionales han exigido al régimen la liberación de Félix Navarro y han denunciado que sus enfermedades son incompatibles con las condiciones de los establecimientos penitenciarios cubanos, que se caracterizan por el hacinamiento y las deficientes alimentación y atención médica.