Esposa de Félix Navarro puede verlo por primera vez desde su vuelta a prisión: No le permitieron apelar

Getting your Trinity Audio player ready...

En el primer encuentro que el régimen permite al líder opositor Félix Navarro con un miembro de su familia desde su vuelta a prisión, su esposa, la Dama de Blanco Sonia Álvarez Campillo, pudo verlo brevemente en Agüica el viernes pasado.

"Nada más le permitieron pasar el aseo [y] una meriendita que yo le llevé, que se la comió allí, en el ratico que lo sacaron para recoger el aseo", dijo Álvarez a Martí Noticias este jueves.

El preso político fue encarcelado nuevamente el 29 de abril pasado, cuando tres policías uniformados se presentaron en su vivienda del municipio de Perico, en Matanzas, y lo arrestaron sin presentar ningún documento.

Explicaron luego que su libertad condicional había sido revocada, pero la familia pasó días sin conocer sobre su paradero. Cuando finalmente le permitieron a la esposa visitar a Navarro, la fecha para solicitar la apelación a la revocación de libertad condicional ya había pasado.

"En la visita me dio la sentencia y me dijo, mira, para que tú veas. La sentencia dice que tiene tres días para apelar, pero a él no le dieron ni llamada conmigo, ni nada. No le dieron oportunidad ninguna" para reclamar, afirmó la esposa del preso político.

Navarro, líder del opositor Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado tras las protestas del 11 de julio de 2021, a 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público.

Álvarez contó además que pidió al guardia de la prisión que la atendió que le dejara pasar algunos alimentos y medicinas a Navarro.

"Le dije al guardia que yo le llevaba algunas cosas porque Félix era diabético y él no tenía nada allí. Y entonces me dijo que no, que él no le podía pasar absolutamente nada... Ni un caramelo. No le permitieron pasar nada más".

La esposa del preso político denunció que las autoridades que no le dieron la oportunidad a Navarro de apelar su revocación.

Desde el breve encuentro del viernes pasado, Álvarez no sabe nada de su esposo. "No le han dado una llamada, no me han llamado para decirme cuándo es la visita, cuándo le puedo llevar las cosas", señaló.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)