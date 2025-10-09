Embajada de EEUU en Cuba anuncia cierre por evento imprevisto del régimen y feriados

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de los Estados Unidos en La Habana informó que permanecerá cerrada este jueves, por lo que no se realizarán los trámites de visa previstos para la fecha.



"El régimen nos informó tarde que el acceso a la Embajada estará impedido el jueves, 9 de octubre de 2025, debido a una actividad frente al edificio de la Embajada", dijo la sede diplomática en una nota publicada en sus redes sociales.

"No habrá servicios de visa el 9 de octubre, lo que incluye entrevistas, revisión de documentos y entrega de pasaportes", detalló la Embajada.



También aclaró que los solicitantes que originalmente tenían entrevistas de visa y revisión de documentos programadas para este jueves serán contactados la próxima semana para una reprogramación.



"La información sobre las citas reprogramadas será proporcionada directamente a los solicitantes; por favor, no llamen a la Embajada", explica la nota.



Además de este jueves, por razones imprevistas, la Embajada de EEUU estará cerrada el viernes, 10 de octubre, por un feriado local, y el lunes, 14 de octubre, por el feriado de Columbus Day en los Estados Unidos.