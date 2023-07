Denuncian detención de activistas en cuatro provincias de Cuba en el contexto del 26 de julio

Las autoridades cubanas impidieron que cuatro activistas del Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (CELIDE) viajaran el miércoles de esta semana a Trinidad y Tobago, donde participarían en un taller.



El activista Fernando Palacios, coordinador de la entidad no gubernamental, explicó a Martí Noticias varias de las violaciones que, en su opinión, se cometieron para impedir el viaje.



“En el caso de la activista Heydis y su mamá, su Zuleidy Pérez Velázquez, ellas venían desde la ciudad de Holguín y en la ciudad de Las Tunas, el transporte donde ellas venían fue interceptado por un operativo policial. Las bajaron, las mantuvieron en la provincia de Las Tunas toda una noche en los calabozos y al día siguiente, las llevaron para la provincia de Holguín, las retuvieron unas horas y, antes de soltarlas, las amenazaron con que tenían prohibido salir de la provincia. Ahí se puede ver la cantidad de violaciones de Derechos Humanos, como es el derecho a la libre movilidad”, denunció Palacios.



Otro de los integrantes del CELIDE, Andy Luis Fabián, también fue retenido.



“Él fue también afectado cuando intentaba moverse de Ciego de Ávila hacia La Habana y también fue retenido en las estaciones de policía y advertido de que tampoco podía salir de su provincia”, declaró el activista.



Palacio, coordinador de CELIDE, quien reside en La Habana, señaló que, en su caso, dejaron que llegara hasta el aeropuerto José Martí.



“Detienen el carro, se acercan dos hombres vestidos de civil, los cuales me identifican, la policía me solicita mi carnet de identidad y acto seguido, al comprobar mi identidad, proceden entonces a detenerme. De ahí me llevan a la estación de Zanja, eso fue alrededor de las 11 de la mañana y no es hasta las 6 y tanto de la tarde donde me liberan, no sin antes amenazarme, decirme que no van a permitir que yo continuara con mis actividades en favor de los derechos humanos”, aseguró Palacio, quien precisó que ninguno de los tres activistas detenidos se encuentra “regulado”, con la prohibición de salida del país que impone el Ministerio del Interior de Cuba.

“Eso si me lo dejaron bien claro: ustedes no están ‘regulados’, ustedes no tienen regulación ninguna para viajar, pero en estas fechas no pueden. Lo tomaron como un acto de contrarrevolución, como ellos dicen y que no iban a permitir esos tipos de acciones en vísperas del aniversario 70 del asalto al Cuartel Moncada”, concluyó Palacios.

La máxima dirigencia del país conmemoró el miércoles el 70 aniversario del asalto al Cuartel Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba, en un acto central con la presencia del general Raúl Castro y el comandante Ramiro Valdés.