Daniel Llorente, "Hombre del Año 2017" para The Washington Free Beacon

El diario digital The Washington Free Beacon declaró al cubano Daniel Llorente como Hombre del Año 2017, al llamarlo "El Hombre de la Bandera”.

Basado en el gesto de Llorente, que recorrió el mundo en fotografías y tomas de video, TWFB refiere el hecho de que el 1 de mayo de 2017, en medio del desfile por el Día de los Trabajadores, el cubano corrió con una bandera de Estados Unidos por debajo de una enorme tela que rezaba: “Nuestra fortaleza es la Unidad”.

Llorente, de 52 años y residente en La Habana, fue detenido por partidarios del gobierno, agentes de la Seguridad del Estado, acusado de resistencia y encerrado por 20 días en el centro conocido como 100 y Aldabó, sede del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI).

Casi tres semanas después de ser interrogado, Llrorente, que realizaba el oficio de taxista por cuenta propia antes de ser detenido, fue hospitalizado en el Hospital Psiquiátrico de La Habana (Mazorra) por supuestos trastornos mentales.

Desde entonces su hijo Eliécer Llorente ha hecho gestiones ante las autoridades para la liberación de su padre y la obtención del alta médica, sin fruto alguno.

En agosto, Llorente Jr. presentó ante el Tribunal Municipal de Plaza de La Revolución un documento emitido por doctores del Hospital Psiquiátrico de La Habana, pero la institución de justicia la rechazó por segunda vez.

El pasado 1 de enero, el periodista Vladimir Turró Páez le hizo una entrevista a Llorente en la misma instalación hospitalaria donde declaró de manera categórica: “Yo soy un secuestrado de Raúl Castro”.

Llorente comunicó al reportero Turró Páez lo que le ha explicado la doctora Marién Guerra Guerra, designada para atenderlo directamenete en el centro hospitalario.

“Ella me ha asegurado que si dependiera de ella me hubiera dado de alta el mismo día en que yo llegué a este lugar, porque yo no tengo ningún problema psiquiátrico, lo que como evidentemente no tienen ningún argumento para mantenerme encerrado, entonces quieren hacer creer que yo estoy loco, pero no lo han logrado”, expresó.

TWFB hizo un paralelo entre Llorente y el ciudadano chino conocido como “El Hombre del Tanque”, cuando en medio de las protestas en la Plaza de Tiananmen y la matanza de jóvenes que el régimen comunista cometía, se interpuso ante la marcha de un tanque de guerra, y al igual que el cubano fue tomado por las cámaras de los reporteros extranjeros.

“En 2017 Cuba dio la bienvenida a su propio "Hombre del Tanque” (…) El Hombre de la Bandera puede no ser tan bueno para un régimen opresivo, pero este manifestante anónimo se ha ganado el título de Hombre del Año para The Washington Free Beacon".

(Con información de The Washington Free Beacon)