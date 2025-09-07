Cubanos celebran a la Caridad del Cobre dondequiera que estén (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...



Los cubanos dentro y fuera de la isla ya iniciaron las festividades para celebrar el 8 de septiembre, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, con una profunda expresión de fe, cultura y tradición.



En la isla, miles de devotos acuden al Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, ubicado en el poblado de El Cobre, en Santiago de Cuba, en una peregrinación por la Patrona de Cuba.

La conmemoración se extiende a todas las iglesias del país y a otras ciudades del mundo donde las comunidades cubanas tienen una importante presencia.

En Miami, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad comenzó las celebraciones desde el día 6 de septiembre. Este domingo, los devotos de "Cachita" asisten a una veneración de la imagen que ha sido colocada al aire libre en el altar del Malecón de la Ermita y como cada año una Vigilia Artística, dentro del templo está dedicada a la Patrona de Cuba.

"No hay rincón del mundo donde haya llegado un cubano, donde de una forma u otra, no esté presente la imagen de la Virgen de la Caridad. No hay momento más grande para un cubano que está lejos de su Patria que encontrarse con la Virgen, este día 8 de manera especial, este 8 de septiembre que llevamos todos y cada uno en nuestros corazones", dijo Mons. Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, en una alocución este domingo.

"Hermanos, deseando lo mejor en este día. A las personas que van a participar en las procesiones mañana, o que esta noche van a pasar la vigilia esperando el día de la Virgen. A los jóvenes que van a peregrinar caminando desde Santiago de Cuba hasta El Cobre a celebrar la misa tempranito, a las 5 de la mañana en El Cobre. A todos aquellos que en sus casas también se van a reunir, a los que mañana estarán en los templos, a los que participarán en las procesiones, a todos lo que a lo mejor individualmente se sienten unidos a todo nuestro pueblo, y a Dios y a la Virgen, aquellos que están en los hospitales, que no pueden salir, las personas que están encamadas, los presos, a todos", dijo el arzobispo.

En Madrid, España, la Asociación Cobijo mostró imágenes de una peregrinación a la Virgen de la Caridad del Cobre situada en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en el centro de la ciudad.

El sábado, en un mensaje dirigido a todos los cubanos, a través de Martí Noticias, el sacerdote católico Castor José Álvarez Devesa animó a los creyentes a celebrar a la Patrona de Cuba con esperanza y fe: "No te rindas cubano. Tenemos que seguir vivos, Tenemos que seguir amándonos".

El párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en el reparto Modelo en Camagüey llamó a los cubanos a "vencer al mal" y dejar atrás "el robo, la mentira, el matar y la opresión".