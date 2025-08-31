Cubanos de Miami piden a la Virgen de la Caridad por libertad en la isla (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Cubanos de Miami , en el sur de la Florida, iniciaron este sábado las actividades por la fiesta anual de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la isla, que se celebra cada 8 de septiembre.

Los devotos, congregados frente a la tienda Sentir Cubano, en la Calle Ocho, una de las paradas de la procesión de la imagen de Virgen por el condado Miami-Dade, pidieron a la Patrona por la liberación de Cuba.

"Que libere a nuestro país, es tiempo de salir ya de esta dictadura que nos está acabando. ¿Por cuántos años más vamos a seguir en esto?", manifestó una asistente al evento.

"Hoy comenzamos Novena, nueve días de oración por Cuba, por las necesidades de nuestro pueblo, que está pasando hambre, que está pasando oscuridad no solo física, sino plena de corazón, de esperanza", dijo a Martí Noticias el Padre José Espino, rector de la Ermita, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, en Miami.

Artistas y líderes de la comunidad cubana exiliada en Estados Unidos elevaron sus plegarias a la virgen en esta jornada de fe. "Pedimos que renazca la esperanza y que renazca la libertad para nuestro pueblo", dijo el padre Espino.

La periodista Ninoska Pérez Castellón recordó que la Virgen de la Caridad que recorre las calles de Miami en peregrinación, y regresa luego a la Ermita, es la misma que arribó a Estados Unidos a principios del exilio, tras la llegada al poder en la isla de los hermanos Castro.

"Esa es la fe, la devoción de los cubanos a la Virgen, a la madre (...). No importa qué religión practiquen, la Virgen siempre está en el corazón de los cubanos", subrayó la también activista exiliada.

La propietaria de Sentir Cubano, Carmen Machado de Álvarez, agradeció por el honor de recibir a la Virgen de la Caridad en la parada número nueve de la procesión anual.

Las actividades conmemorativas por el día de la Virgen de la Caridad comenzaron el pasado sábado, 23 de agosto, con un recorrido espiritual de su imagen por 7 parroquias del Condado Broward y la invitación a la oración y la reflexión comunitaria, informa el programa de eventos en el sitio en internet de la Ermita.

Este sábado, 30 de agosto, en la peregrinación por el Condado Miami Dade, la estatuilla de la Caridad recorrió otras 8 parroquias, el restaurante Islas Canarias y la icónica tienda Sentir Cubano, en la Calle Ocho.

Otras actividades incluyen un Maratón de recaudación de fondos para el sostenimiento y misión del Santuario Nacional, del 5 al 8 de septiembre, y una noche de música mariana, desde las 5:00 PM del 6 de septiembre, con coros parroquiales, músicos católicos y reflexiones para la renovación espiritual.

La jornada principal por el Día de la Virgen de la Caridad tendrá lugar en La Ermita, el 8 de septiembre, con un programa que incluye la veneración de la imagen, desde las 7:00 AM hasta las 5:00 PM; el rosario dirigido por el padre Manny Álvarez, a las 6:00 PM; la procesión en honor a la Virgen de la Caridad, a las 7:00 PM, y la Misa Solemne, a 8:00 PM, celebrada por el Arzobispo de Miami, Thomas Wenski.

(Incluye reporte de Yaima Pardo para Martí Noticias)