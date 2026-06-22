Cubano de la Semana: Yandy Díaz recupera el trono de los bateadores

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El villaclareño Yandy Díaz y el tunero Yordán Alvarez han establecido una competencia fraternal por el liderazgo de los bateadores en la Liga Americana.

Siete días atrás, Alvarez, de los Astros de Houston, encabezaba el joven circuito en average, jonrones e impulsadas, dueño temporal de la Triple Corona.

Pero entre el lunes 15 y el domingo 21 de junio, Yandy, de los Rays de Tampa Bay, disparó nueve hits en 23 turnos, para average de .391, con cuatro carreras anotadas, tres remolcadas, un doblete y slugging de .435, para recuperar el trono de los bateadores, con promedio global de .326.

Por su parte, Air Yordán se fue de 22-6 (.273), anotó cinco, empujó dos y tuvo entre sus hits dos dobletes y un jonrón, su número 25 del año, para un slugging semanal de .500.

El tunero de los Astros lidera a los jonroneros de la Americana y además va primero en hits, con 91, dos más que el villaclareño de Tampa Bay, al tiempo que cayó al segundo puesto de los remolcadores (56), departamento que encabeza Nick Kurtz, de los Atléticos, con 61.

Desde la lomita, brillaron el avileño Yennier Cano, de los Orioles de Baltimore, y el habanero Adrián Morejón, de los Padres de San Diego.

Cano apareció en tres partidos y lanzó en total un inning y un tercio, con un hit permitido, un boleto y dos ponches, con su primer juego salvado del año y efectividad de 0.00.

Por su parte, Morejón tiró tres episodios en dos partidos, en los que aceptó par de imparables y propinó cinco abanicados, con una victoria a su cuenta personal y efectividad inmaculada de 0.00.

Frío, frío

El habanero Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, se enfrió en los últimos siete días, en los que consiguió apenas dos cohetes en 20 turnos, para average de .100 y cinco ponches.

Y el espirituano Lourdes Gurriel Jr, de los Diamondbacks de Arizona, se fue de 17-2 (.118), y abanicó en cuatro ocasiones.