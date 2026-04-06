Andy Pagés, el cubano de la semana en las Grandes Ligas

Getting your Trinity Audio player ready...

La decisión de Andy Pagés no sumarse al Team Asere para jugar el Clásico Mundial de Béisbol y enfocarse en los entrenamientos primaverales, de cara a la temporada de Grandes Ligas, le está rindiendo muchos frutos al jardinero pinareño de los Dodgers de Los Angeles.

Pagés ha sido, por mucho, el mejor artillero de los Dodgers en este arranque de campaña.

"Está controlando la zona de strike, está luchando cuando tiene dos strikes y está bateando hacia todas las partes del campo. Ahora mismo, está demostrando que es un bateador completo", expresó el manager Dave Roberts.

Pero los elogios no sólo llegaron de su propio equipo, sino de los rivales.

“Ahora mismo es el mejor bateador del planeta”, dijo el director de los Nacionales de Washington, Blake Butera, luego de ver cómo el cubano destrozaba el pitcheo de su equipo durante la serie del fin de semana.

Si bien la frase de Butera puede sonar exagerada, refleja lo difícil que ha sido dominar al pinareño, quien ha cargado con el peso ofensivo de su equipo, líder de la división Oeste de la Liga Nacional, a pesar del pobre comienzo de los principales toleteros del equipo, como Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman.

En la semana del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril, Pagés estuvo absolutamente intratable en el rectángulo de bateo, al disparar 14 hits en 24 turnos, para astronómico average de .583, con dos dobles e igual número de jonrones como extrabases, cinco carreras anotadas y siete impulsadas.

En lo que va de temporada, el pinareño encabeza el viejo circuito en average (.471), hits (16) y OPS (1.294), en tanto va segundo en cuadrangulares, con tres, y tercero en remolcadas, con diez.

Otro que ha comenzado en modo destrucción es el tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston.

En los últimos siete días, Alvarez conectó ocho cohetes en 17 oportunidades, para average de .471, con tres bambinazos y ocho carreras empujadas.

Su presencia en el plato es tan temible, que los lanzadores rivales optaron por regalarle siete bases por bolas en la semana.

Además, anotó siete carreras y sumó dos biangulares a su cosecha de extrabases.

En la campaña, Air Yordán batea para promedio de .400, con cuatro vuelacercas y diez impulsadas, al tiempo que encabeza todas las Grandes Ligas en OPS, con 1.478.

El villaclareño Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, mantuvo su paso ofensivo y esta semana bateó de 21-6 (.286), con par de jonrones, un triple y cinco remolcadas.

El hijo de “La Araña” Díaz lidera la Liga Americana en hits, con 15, y va cuarto en average, con .405.

Por su parte, el habanero Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, tuvo muy buena semana, al conectar seis imparables en 20 veces, para average de .300.

El hijo de Lázaro Vargas disparó su primer bambinazo del año y fletó siete carreras al plato, además de pegar un triple y par de dobletes.

Y el avileño Adolis García, de los Filis de Filadelfia, comenzó a cosechar aplausos de una de las fanaticadas más exigentes de todo el béisbol, luego de llevarse abucheos en la primera semana, tras perder un elevado en el sol que le costó carreras al equipo.

“El Bombi” promedió en la semana para .391 (nueve hits en 23 turnos) y conectó sus dos primeros cuadrangulares con su nuevo equipo.

Frío, frío

El habanero Jorge Soler y el cienfueguero Yoán Moncada, ambos de los Angelinos de Los Angeles, no logran calentar con el madero.

Soler ha sido una verdadera máquina de tragar ponches desde el arranque de la contienda y en la semana abanicó en diez de sus 21 turnos, con sólo cuatro hits y promedio de .190.

En total, batea para .189 y se ha ponchado 18 veces en 37 ocasiones, que representa el 49 por ciento de sus turnos en que ha sido retirado por la vía de los strikes

Peor aún le ha ido a Moncada, quien perdió incluso la titularidad en la tercera base del equipo y ha sido enviado a la banca por su inconsistencia no sólo ofensiva, sino también a la defensa.

En los últimos siete días ligó apenas dos imparables en 14 turnos (.143), con ocho ponches.

En lo que va de temporada, batea para un anémico average de .107, con 12 chocolates en 28 veces.

Y el lanzador holguinero Luis Morales, de quien esperaban mucho los Atléticos, volvió a ser bateado con libertad por segunda apertura consecutiva.

Morales, ubicado como cuarto abridor de la rotación de su equipo, permitió ocho hits y cinco carreras limpias en tres innings ante los Astros y archivó su segunda derrota en igual número de actuaciones en la temporada.

Su efectividad anda por 12.27, al permitir diez limpias en 7.1 episodios, en los que ha regalado ocho boletos.



