Yandy Díaz, el cubano más destacado en la primera semana de MLB

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Varios cubanos tuvieron buen arranque de temporada de Grandes Ligas, entre los que sobresalió el primera base y bateador designado de los Rays de Tampa Bay, Yandy Díaz.

El villaclareño, convertido en uno de los bateadores más consistentes de las Mayores en los últimos años, disparó nueve hits en 16 turnos, para un astronómico average de .563, el más alto de la Liga Americana.

Con sus nueve imparables, el hijo de Jorge “La Araña” Díaz encabeza también el joven circuito en ese departamento, en tanto va segundo en carreras impulsadas, con cinco, empatado con su compatriota Jorge Soler, de los Angelinos de Los Angeles, y otros tres bateadores.

Soler ha sido productivo, con batazos a la hora buena, a pesar de su anémico promedio de .188 y su alta tasa de ponches, con ocho en 16 visitas al plato.

Otro que empezó caliente la campaña es el avileño Luis Robert Jr, estrenándose con los Mets de Nueva York.

“La Pantera” Robert se fue en la primera semana de 11-5, para average de .455, con cinco remolcadas y un jonrón, que disparó el sábado en el final del undécimo episodio para dejar al campo a los Piratas de Pittsburgh.

También destacaron el pinareño Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, y el tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston.

Arozarena exhibe promedio de .308, producto de cuatro cohetes en 13 turnos, con cinco carreras anotadas, dos empujadas y una base robada.

Por su parte, Alvarez también se fue de 13-4 (.308), anotó tres, impulsó dos, despachó un cuadrangular e incluso, estafó una almohadilla, una rareza para un hombre de su talla y corpulencia, señal de que está completamente saludable.

Air Yordán suma ahora 171 bambinazos, a 29 de convertirse en el séptimo cubano con 200 o más vuelacercas en Grandes Ligas, para unirse a una lista que encabeza Rafael Palmeiro, con 569, seguido de José Canseco (462), Tany Pérez (379), José Abreu (261), Tony Oliva (220) y Kendrys Morales (213).

Desde la lomita brilló el lanzallamas holguinero Aroldis Chapman, cerrador de los Medias Rojas de Boston.

El Misil Cubano trabajó en dos partidos durante la primera semana, en los que no permitió hits, con un ponche y un juego salvado.

Ahora suma 368 rescates y 1,332 abanicados, a 32 de convertirse en el líder en ponches histórico entre todos los relevistas en Grandes Ligas.

Frío, frío

Otros cubanos, sin embargo, han empezado frío su andar por la contienda del 2026

El cienfueguero Edgar Quero, catcher de los Medias Blancas de Chicago, se fue en blanco en ocho turnos, con cuatro ponches.

El también cienfueguero Yoán Moncada, de los Angelinos, apenas ligó un imparable en 14 turnos, para promedio de .071, con tres abanicados.

Y el derecho holguinero Luis Morales, de los Atléticos, fue castigado por los bateadores de los Azulejos de Toronto con cinco hits, tres de ellos jonrones, y cinco carreras limpias en cuatro entradas y un tercio en su primera apertura de la temporada, para cargar con la derrota y dejar su efectividad en 10.38.