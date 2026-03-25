Chapman y Yordán en busca de números redondos en el 2026 

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Terminó la espera. La temporada de Grandes Ligas comienza este miércoles y varios jugadores cubanos estarán en busca de cifras redondas en sus carreras, con Aroldis Chapman y Yordán Alvarez a la cabeza.

El holguinero Chapman, que tuvo un renacer en el 2025 con los Medias Rojas de Boston, persigue dos hitos que lo pondrían en camino al Salón de la Fama de Cooperstown.

El Misil Cubano tiene 367 juegos salvados y necesita 33 para los 400, un número limitado a sólo otros ocho relevistas en la historia: Mariano Rivera (652), Trevor Hoffman (601), Lee Smith (478), Kenley Jansen (476), Craig Kimbrel (440), Francisco Rodríguez (437), John Franco (424) y Billy Wagner (422).

En nueva de sus 16 campañas en las Mayores, Chapman ha superado la treintena de rescates, incluidos 32 el año pasado.

Asimismo, el hombre que más duro ha lanzado una pelota de béisbol (105.8 millas por hora) acumula en su carrera 1,331 ponches y con 33 más se convertiría en el líder absoluto de ese departamento entre pitchers relevistas.

La meta luce simple para un hombre que promedia 105 abanicados por temporada.

El récord de más ponches para un apagafuegos lo ostenta el miembro del Salón de la Fama Hoyt Wilhelm, con 1,363.

Por su parte, el tunero Yordán Alvarez –salud mediante- podría llegar este año a los 200 jonrones, 500 carreras anotadas e igual número de impulsadas.

Air Yordán, como le llaman en Houston, suma ya 170 bambinazos y con 30 más se convertiría en el séptimo cubano con 200 o más vuelacercas en Grandes Ligas.

La lista la encabeza Rafael Palmeiro, con 569, seguido de José Canseco (462), Taný Pérez (379), José Abreu (261), Tony Oliva (220) y Kendrys Morales (213).

Los 30 jonrones es una cifra que Alvarez ha superado cada campaña en que se ha mantenido saludable (33 en 2021, 37 en 2022, 31 en 2023 y 35 en 2024), por lo que es presumible que pueda alcanzar el hito este año, si no aparecen lesiones en el camino que limiten su tiempo de juego.

Además, con siete remolques más llegaría a los 500, mientras que le faltan 71 anotadas para redondear el medio millar.

El villaclareño Yandy Díaz, uno de los bateadores más consistentes de los últimos años en MLB, tiene 957 hits y con sólo 43 alcanzaría los mil imparables.

A lo largo de su carrera, su promedio de hits por año es de 171.

Y el pinero Raisel Iglesias, cerrador de los Bravos de Atlanta, estaría acercándose en el 2026 a los 300 salvamentos.

Iglesias se ha apuntado hasta ahora 253 rescates, aunque los 47 que necesita para los 300, luce inalcanzable en un solo año, pues su tope ha sido 34, que consiguió en el tres ocasiones (2019, 2021 y 2024).

Iglesias ocupa actualmente el lugar 38 de la lista histórica de juegos salvados, que comparte con el puertorriqueño Edwin Díaz.

Asimismo, ambos figuran en el cuarto lugar de los relevistas activos, detrás de Jensen, Kimbrel y Chapman.