19 cubanos estarán en el Día Inaugural del 2026

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Cuando se dé la voz de play ball el próximo miércoles para el inicio de la temporada de Grandes Ligas del 2026, 19 cubanos estarán en el roster de sus respectivos equipos para el Día Inaugural.

Serán 13 las franquicias con presencia cubana para el arranque de la campaña, pues cinco de ellas, los Medias Rojas de Boston, los Atléticos, los Bravos de Atlanta, los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Los Angeles, contarán cada una en sus plantillas con dos jugadores nacidos en la Mayor de Las Antillas.

Los Medias Rojas incluyeron al derecho habanero Yohan Oviedo en su rotación de abridores, mientras que el lanzallamas holguinero Aroldis chapman será el encargado de cerrar los partidos.

El también holguinero Luis Danys Morales es uno de los cinco abridores de los Atléticos, mientras que el versátil Andy Ibáñez ocupará el papel de utility.

Piezas claves en el bullpen de los Bravos son Daysbel Hernández y el cerrador Raisel Iglesias, mientras que el antesalista Miguel Vargas y el catcher Edgar Quero son fundamentales en la alineación de los Medias Blancas.

El también tercera base Yoán Moncada y el bateador designado Jorge Soler serán titulares con los Angelinos.

Yordán Alvarez es el bate más recio de los Astros de Houston, ya como designado o como jardinero izquierdo, en tanto Yennier Cano es uno de los principales apagafuegos de los Orioles de Baltimore.

El avileño Adolis García se estrena como nuevo jardinero derecho de los Filis de Filadelfia, mientras que su coterráneo Luis Robert Jr también cambió de equipo en el 2026 y defenderá la pradera central de los Mets de Nueva York.

Otro con nuevo uniforme es el relevista zurdo matancero Cionel Pérez, ahora con los Nacionales de Washington.

El carismático pinareño Randy Arozarena será el left fielder de los Marineros de Seattle y Andy Pagés regresa en el jardín central de los campeones Dodgers de Los Angeles, mientras que el gran ausente, temporalmente, es Lourdes Gurriel Jr, quien comenzará la temporada en la lista de lesionados de los Diamondbacks de Arizona.

Completan la legión cubana en el Opening Da el bateador designado y primera base villaclareño Yandy Díaz, con los Rays de Tampa Bay, y el relevista zurdo habanero Adrián Morejón, con los Padres de San Diego.

La cifra podría subir incluso a 20, pues el tercera base habanero Bryan Ramos aún lucha por el último puesto vacante en los Orioles, tras poner buenos números en los entrenamientos primaverales.

Asimismo, se espera que en algún momento de la campaña sean llamados a las Mayores jugadores como César Prieto (Cardenales de St. Louis), Orlando Ribalta (Nacionales), Lázaro Estrada (Azulejos de Toronto) y Víctor Mesa Jr (Rays), quienes forman parte del roster de 40 de sus organizaciones.