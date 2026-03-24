Los pronósticos de Martí Noticias para la temporada de MLB 

A 24 horas de que arranque la temporada de Grandes Ligas del 2026, toca hacer los pronósticos previos a la campaña, que cuba entera podrá disfrutar con cuatro partidos semanales por Radio Martí.

Aunque el camino de 162 partidos es demasiado largo y cualquier cosa puede descarrilar las predicciones, los integrantes del equipo deportivo de Martí Noticias nos arriesgamos a augurar qué equipos ganarán cada una de las divisiones, así como los comodines y quienes se llevarán los premios individuales de Jugador Más Valioso y Cy Young en cada liga.

División del Este de la Liga Americana:

“Pepe” Lacayo: Azulejos de Toronto

“Yoyo” Morejón: Yankees de Nueva York

Alfre Alvarez: Yankees de Nueva York

Yordano Carmona: Medias Rojas de Boston

“Chamby” Campos: Medias Rojas de Boston

División Central de la Liga Americana:

“Pepe” Lacayo: Tigres de Detroit

“Yoyo” Morejón: Tigres de Detroit

Alfre Alvarez: Reales de Kansas City

Yordano Carmona: Tigres de Detroit

“Chamby” Campos: Guardianes de Cleveland

División del Oeste de la Liga Americana:

“Pepe” Lacayo: Marineros de Seattle

“Yoyo” Morejón: Marineros de Seattle

Alfre Alvarez: Marineros de Seattle

Yordano Carmona: Marineros de Seattle

“Chamby” Campos: Marineros de Seattle

Comodines de la Liga Americana:

“Pepe” Lacayo: Yankees de Nueva York y Astros de Houston

“Yoyo” Morejón: Azulejos de Toronto y Medias Rojas de Boston

Alfre Alvarez: Medias Rojas de Boston y Atléticos

Yordano Carmona: Yankees de Nueva York y Azulejos de Toronto

“Chamby” Campos: Yankees de Nueva York y Tigres de Detroit

MVP de la Liga Americana:

“Pepe” Lacayo: Bobby Witt Jr

“Yoyo” Morejón: Bobby Witt Jr

Alfre Alvarez: Aaron Judge

Yordano Carmona: Aaron Judge

“Chamby” Campos: Aaron Judge

Cy Young de la Liga Americana:

“Pepe” Lacayo: Tarik Skubal

“Yoyo” Morejón: Garret Crochet

Alfre Alvarez: Jacob deGrom

Yordano Carmona: Garret Crochet

“Chamby” Campos: Garret Crochet

División del Este de la Liga Nacional:

“Pepe” Lacayo: Filis de Filadelfia

“Yoyo” Morejón: Filis de Filadelfia

Alfre Alvarez: Mets de Nueva York

Yordano Carmona: Filis de Filadelfia

“Chamby” Campos: Mets de Nueva York

División Central de la Liga Nacional:

“Pepe” Lacayo: Cachorros de Chicago

“Yoyo” Morejón: Cerveceros de Milwaukee

Alfre Alvarez: Cachorros de Chicago

Yordano Carmona: Cachorros de Chicago

“Chamby” Campos: Cerveceros de Milwaukee

División del Oeste de la Liga Nacional:

“Pepe” Lacayo: Dodgers de Los Angeles

“Yoyo” Morejón: Dodgers de Los Angeles

Alfre Alvarez: Dodgers de Los Angeles

Yordano Carmona: Dodgers de Los Angeles

“Chamby” Campos: Dodgers de Los Angeles

Comodines de la Liga Nacional:

“Pepe” Lacayo: Filis de Filadelfia y Cachorros de Chicago

“Yoyo” Morejón: Mets de Nueva York y Gigantes de San Francisco

Alfre Alvarez: Filis de Filadelfia y Gigantes de San Francisco

Yordano Carmona: Mets de Nueva York y Gigantes de San Francisco

“Chamby” Campos: Padres de San diego y Bravos de Atlanta

MVP de la Liga Nacional:

“Pepe” Lacayo: Shohei Ohtani

“Yoyo” Morejón: Shohei Ohtani

Alfre Alvarez: Shohei Ohtani

“Chamby” Campos: Shohei Ohtani

Yordano Carmona: Shohei Ohtani

Cy Young de la Liga Nacional:

“Pepe” Lacayo: Yoshinobu Yamamoto

“Yoyo” Morejón: Paul Skenes

Alfre Alvarez: Paul Skenes

Yordano Carmona: Paul Skenes

“Chamby” Campos: Paul Skenes

Sólo hay coincidencia unánime en que el japonés Shohei Ohtani ganará el premio de Jugador Más Valioso del viejo circuito y que sus Dodgers de Los Angeles, actuales bicampeones de la Serie Mundial, dominarán el Oeste, mientras que los Marineros de Seattle ganarán en la misma división, pero en la Americana.

Pero nada está escrito en piedra. Lesiones de jugadores clave, repentinos bajones de rendimiento o hasta suspensiones inesperadas por diversas causas pueden alterar por completo nuestros pronósticos.