Los pronósticos de Martí Noticias para la temporada de MLB 

A 24 horas de que arranque la temporada de Grandes Ligas del 2026, toca hacer los pronósticos previos a la campaña, que cuba entera podrá disfrutar con cuatro partidos semanales por Radio Martí.
Aunque el camino de 162 partidos es demasiado largo y cualquier cosa puede descarrilar las predicciones, los integrantes del equipo deportivo de Martí Noticias nos arriesgamos a augurar qué equipos ganarán cada una de las divisiones, así como los comodines y quienes se llevarán los premios individuales de Jugador Más Valioso y Cy Young en cada liga.
División del Este de la Liga Americana:
“Pepe” Lacayo: Azulejos de Toronto
“Yoyo” Morejón: Yankees de Nueva York
Alfre Alvarez: Yankees de Nueva York
Yordano Carmona: Medias Rojas de Boston
“Chamby” Campos: Medias Rojas de Boston
División Central de la Liga Americana:
“Pepe” Lacayo: Tigres de Detroit
“Yoyo” Morejón: Tigres de Detroit
Alfre Alvarez: Reales de Kansas City
Yordano Carmona: Tigres de Detroit
“Chamby” Campos: Guardianes de Cleveland
División del Oeste de la Liga Americana:
“Pepe” Lacayo: Marineros de Seattle
“Yoyo” Morejón: Marineros de Seattle
Alfre Alvarez: Marineros de Seattle
Yordano Carmona: Marineros de Seattle
“Chamby” Campos: Marineros de Seattle
Comodines de la Liga Americana:
“Pepe” Lacayo: Yankees de Nueva York y Astros de Houston
“Yoyo” Morejón: Azulejos de Toronto y Medias Rojas de Boston
Alfre Alvarez: Medias Rojas de Boston y Atléticos
Yordano Carmona: Yankees de Nueva York y Azulejos de Toronto
“Chamby” Campos: Yankees de Nueva York y Tigres de Detroit
MVP de la Liga Americana:
“Pepe” Lacayo: Bobby Witt Jr
“Yoyo” Morejón: Bobby Witt Jr
Alfre Alvarez: Aaron Judge
Yordano Carmona: Aaron Judge
“Chamby” Campos: Aaron Judge
Cy Young de la Liga Americana:
“Pepe” Lacayo: Tarik Skubal
“Yoyo” Morejón: Garret Crochet
Alfre Alvarez: Jacob deGrom
Yordano Carmona: Garret Crochet
“Chamby” Campos: Garret Crochet
División del Este de la Liga Nacional:
“Pepe” Lacayo: Filis de Filadelfia
“Yoyo” Morejón: Filis de Filadelfia
Alfre Alvarez: Mets de Nueva York
Yordano Carmona: Filis de Filadelfia
“Chamby” Campos: Mets de Nueva York
División Central de la Liga Nacional:
“Pepe” Lacayo: Cachorros de Chicago
“Yoyo” Morejón: Cerveceros de Milwaukee
Alfre Alvarez: Cachorros de Chicago
Yordano Carmona: Cachorros de Chicago
“Chamby” Campos: Cerveceros de Milwaukee
División del Oeste de la Liga Nacional:
“Pepe” Lacayo: Dodgers de Los Angeles
“Yoyo” Morejón: Dodgers de Los Angeles
Alfre Alvarez: Dodgers de Los Angeles
Yordano Carmona: Dodgers de Los Angeles
“Chamby” Campos: Dodgers de Los Angeles
Comodines de la Liga Nacional:
“Pepe” Lacayo: Filis de Filadelfia y Cachorros de Chicago
“Yoyo” Morejón: Mets de Nueva York y Gigantes de San Francisco
Alfre Alvarez: Filis de Filadelfia y Gigantes de San Francisco
Yordano Carmona: Mets de Nueva York y Gigantes de San Francisco
“Chamby” Campos: Padres de San diego y Bravos de Atlanta
MVP de la Liga Nacional:
“Pepe” Lacayo: Shohei Ohtani
“Yoyo” Morejón: Shohei Ohtani
Alfre Alvarez: Shohei Ohtani
“Chamby” Campos: Shohei Ohtani
Yordano Carmona: Shohei Ohtani
Cy Young de la Liga Nacional:
“Pepe” Lacayo: Yoshinobu Yamamoto
“Yoyo” Morejón: Paul Skenes
Alfre Alvarez: Paul Skenes
Yordano Carmona: Paul Skenes
“Chamby” Campos: Paul Skenes
Sólo hay coincidencia unánime en que el japonés Shohei Ohtani ganará el premio de Jugador Más Valioso del viejo circuito y que sus Dodgers de Los Angeles, actuales bicampeones de la Serie Mundial, dominarán el Oeste, mientras que los Marineros de Seattle ganarán en la misma división, pero en la Americana.
Pero nada está escrito en piedra. Lesiones de jugadores clave, repentinos bajones de rendimiento o hasta suspensiones inesperadas por diversas causas pueden alterar por completo nuestros pronósticos.
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