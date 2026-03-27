Cuba es el tercer país con más peloteros extranjeros en MLB 

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El 26.1 por ciento de todos los jugadores de Grandes Ligas para el Día Inaugural de la temporada del 2026 nacieron fuera de los Estados Unidos.

Eso significa un total de 247 jugadores procedentes de 16 países entre 948 jugadores (780 activos en las nóminas de 26 y 168 en listas de lesionados o restringidas, con República Dominicana, Venezuela y Cuba en los tres primeros lugares.

Desde que la MLB comenzó a publicar estos datos anuales en 1995, los dominicanos lideran el total de extranjeros, con 93, mientras que Venezuela, con 60, y Cuba, con 20, le siguen los pasos.

Los cubanos en la nómina son Aroldis Chapman y Johan Oviedo (Medias Rojas de Boston), Miguel Vargas y Edgar Quero (Medias Blancas de Chicago), Jorge Soler y Yoán Moncada (Angelinos de Los Angeles), Luis Morales y Andy Ibáñez (Atléticos), Raisel Iglesias (Bravos de Atlanta), Yennier Cano (Orioles de Baltimore), Yandy Díaz (Rays de Tampa Bay), Yordán Alvarez (Astros de Houston), Luis Robert Jr (Mets de Nueva York), Adolis García (Filis de Filadelfia), Andy Pagés (Dodgers de Los Angeles), Cionel Pérez (Nacionales de Washington), Randy Arozarena (Marineros de Seattle) y Adrián Morejón (Padres de san Diego), mientras que Lourdes Gurriel Jr (Diamondbacks de Arizona) y Daysbel Hernández (Atlanta) arrancan en la lista de lesionados.

Detrás de Cuba se ubica Canadá, con 17 su segunda cifra más alta desde que tuvo 19 en 2007, mientras que Japón tiene 14 en el quinto lugar.

La lista la completan Puerto Rico (14), México (7), Curazao y Panamá, con cuatro cada uno, Colombia y Corea del Sur, ambos con tres, y Aruba, Bahamas, Honduras, Nicaragua y Taiwán, todos con uno.

Los Bravos y los Padres son los equipos con la mayor cantidad de extranjeros, con 15 cada uno en sus respectivas nóminas.

Atlanta tiene jugadores provenientes de ocho países fuera de Estados Unidos, que representa la mayor diversidad en las Grandes Ligas entre los 30 clubes.

Entre los 780 jugadores que integran las plantillas activas de 26 peloteros para el Día Inaugural, 145 de ellos (18.6%) participaron en al menos un partido durante el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.



