Arranca la temporada de Grandes Ligas por Radio Martí   

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Terminó la espera. La temporada de Grandes Ligas del 2026 comenzó con transmisión para Cuba del partido inaugural por Radio Martí.

Los fanáticos cubanos del mejor béisbol del mundo podrán disfrutar cuatro partidos semanales, incluidos dos, los sábados y domingos.

La programación de Radio Martí para la semana inaugural de la campaña incluye también el juego de los diamondbacks de Arizona contra los campeones Dodgers de Los Angeles, a las 8:30 pm de este jueves, los Medias Rojas de Boston ante los Rojos de Cincinnati, a las cuatro de la tarde del sábado, y los Angelinos de Los Angeles frente a los Astros de Houston, el domingo a las dos.

En el partido que abrió la campaña, los Yankees de Nueva York derrotaron 7-0 a los Gigantes de San Francisco en el Oracle Park, con reportes de sintonía a lo largo y ancho de toda la isla mediante mensajes en WhatsApp, en los que los oyentes interactúan entre sí y con quienes les llevamos los detalles del juego.

El zurdo Max Fried, abridor por los Yankees, trabajó por seis entradas y un tercio, con apenas dos hits permitidos, un boleto y cuatro ponches.

El derecho Logan Webb, iniciador por los Gigantes, fue castigado temprano por la artillería de los Yankees con cinco carreras limpias en el segundo inning, mientras permitió otras dos, una de ellas sucia, en el quinto, para cargar con el revés.

El racimo de cinco en el segundo episodio comenzó con sencillo de Giancarlo Stanton tras un out, pelotazo a Jazz Chisolm, doblete remolcador del panameño José Caballero, otro imparable de Ryan McMahon que impulsó dos, hit de Auston Wells y triple limpiabases de Trent Grisham.

En el quinto, Cody Bellinger, Ben Rice y Stanton dispararon cohetes consecutivos, para producir una, mientras que un error en tiro del campocorto Willy Adames abrió las puertas del plato a la segunda carrera del inning.

Todos los bateadores de los Yankees conectaron al menos un imparable, excepto Aaron Judge, quien se fue en blanco en cinco turnos, con cuatro ponches incluidos.

En el juego inaugural se produjeron dos hechos históricos.

Por los Gigantes debutó como Tony Vitello como manager, primero en ocupar un puesto de tal magnitud en Grandes Ligas sin haber sido jugador o coach a nivel profesional.

Vitello viene de dirigir al equipo de béisbol de la Universidad de Tennessee, antes de recibir la oportunidad en las Mayores.

Y se estrenó el Sistema Automático de Bolas y Strikes (ABS por sus siglas en inglés), que permite a los bateadores, pitchers y catchers reclamar los conteos del árbitro principal.

El primero en apelar un pitcheo por el ABS fue Caballero, quien consideró que el umpire se equivocó al cantarle un strike.

Tras la revisión, el fallo del árbitro se mantuvo y el jugador de los Yankees perdió la apelación.



