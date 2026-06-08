¿Quién frena a Yordán Alvarez? Otra vez es el Cubano de la Semana

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El tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, se encamina a la mejor temporada de su carrera y se perfila como principal candidato al premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Luego de que el capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, fuera colocado en la lista de lesionados, el camino hacia el MVP se despeja para Air Yordán, quien, además, está persiguiendo la Triple Corona en el joven circuito.

En la semana del 1 al 7 de junio, Alvarez volvió a destrozar el pitcheo rival, al disparar diez hits en 21 turnos, para average de .476, con seis carreras anotadas y nueve impulsadas.

Como extrabases, se apuntó un biangular y par de bambinazos, uno de ellos con bases llenas, el quinto grand slam de su carrera. Su slugging semanal fue de .810.

El bateador designado de los Astros encabeza la Americana en jonrones, con 22, y en empujadas, con 48, en tanto va segundo en average, con .316, detrás del también cubano Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay.

El villaclareño Díaz se fue en los últimos siete días de 25-11 (.440), y elevó su average en la campaña hasta .326.

El hijo de Jorge “La Araña” Díaz anotó una carrera y remolcó cuatro, conectó par de dobles como extrabases y tuvo slugging de .480.

Gran semana tuvo también el habanero Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago.

En 24 turnos, Vargas sonó ocho imparables, para average de .333, con cinco anotadas y siete impulsadas.

Entre sus hits, ligó un doblete y par de jonrones, para slugging de .625.

El hijo de Lázaro Vargas encabeza a todos los antesalistas de las Grandes Ligas en vuelacercas (15) y remolques (41), y es fuerte candidato a asistir a su primer Juego de Estrellas.

Y el pinareño Andy Pagés, de los Dodgers de Los Angeles, tuvo una semana de pocos batazos, pero muy productivos.

Pagés se fue de 26-5, para un anémico promedio de .192, pero anotó cinco y empujó ocho carreras.

Como extrabases, sumó par de cuadrangulares y tuvo slugging de .423.

El vueltabajero es líder absoluto en ambas ligas en impulsadas, con 53.

Desde la lomita, el pinero Raisel Iglesias, cerrador de los Bravos de Atlanta, sigue intransitable.

En la semana lanzó en tres partidos, con tres innings en blanco, en los que permitió cuatro hits, regaló un boleto y propinó tres ponches.

Tuvo efectividad inmaculada de 0.00 y se apuntó tres juegos salvados, para llegar a 13 en la temporada.

También imbateable está el villaclareño Orlando Ribalta, de los Nacionales de Washington.

En tres partidos, Ribalta trabajó tres innings y dos tercios, en los que toleró apenas un imparable, sin carreras, con tres abanicados y efectividad perfecta de 0.00.

En la campaña lanza para 1.56 y tiene un WHIP de 0.98, convirtiéndose en un puntal del bullpen de Washington, que ha repuntado en las últimas semanas y ya juega para promedio de .500 (33-33).

Frío, frío

El catcher cienfueguero Edgar Quero, de los Medias Blancas, estuvo anulado casi por completo en el plato, al conseguir apenas un imparable en 13 turnos, para average de .077.

Quero abanicó tres veces en la semana y en la temporada batea sólo para .184, con una tasa de ponches del 29 por ciento.

Y el camagüeyano Yariel Rodríguez, de los Azulejos de Toronto, sigue dando muestras de inconsistencia.

Luego de que la semana anterior estuviera inmaculado en tres salidas, en los últimos siete días salió a lanzar en dos partidos, y en dos entradas de actuación toleró cinco carreras, tres de ellas limpias, y tuvo efectividad de 13.50.

En lo que va de año, Rodríguez lanza para promedio de 7.71, con un elevadísimo WHIP de 2.04.