Abren las votaciones para el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas

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Ya abrieron las votaciones para el Juego de las Estrellas de Grandes Ligas, que se celebrará este año el martes 14 de julio en el Citizens Bank Park, la casa de los Filis de Filadelfia.

Las elecciones se realizan en línea y cada día, los fanáticos pueden votar hasta cinco veces cada día por sus jugadores favoritos.

Al menos cinco peloteros cubanos aparecen con condiciones y números suficientes para participar en el partido, y tres de ellos, hasta con posibilidades de ser electos como titulares en los equipos de ambas ligas.

En la Liga Americana, el tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, debería ser el abridor como bateador designado.

Con tres participaciones anteriores, Air Yordán aparece entre los primeros del circuito en casi todas las categorías ofensivas, incluidas las de jonrones (21), hits (71), average (.316) slugging (.649) y OPS (1.075), en las que es líder, y va segundo en carreras remolcadas (44) y promedio de embasamiento (.426).

El abridor en tercera base debe ser el habanero Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago.

Vargas lidera a todos los antesalistas de ambos circuitos en cuadrangulares (15), remolcadas (41), bases por bolas (40) y slugging (.502).

En la Liga Nacional, nadie debería discutirle la titularidad en el jardín central al pinareño Andy Pagés, de los Dodgers de Los Angeles.

Pagés, en su temporada consagratoria, va al frente en las carreras empujadas en todo el béisbol, con 51, y es líder entre los patrulleros centrales del viejo circuito en imparables (68), dobles (15), OBP (.339), slugging (.530) y OPS (.869).

Para Vargas y Pagés sería su primera presencia en el llamado clásico de media temporada.

Otros con posibilidades de ser invitados como reserva son el villaclareño Yandy Díaz, bateador designado de los Rays de Tampa Bay, quien ya estuvo en el 2023, y el jardinero pinareño Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, con dos actuaciones anteriores, en 2023 y 2025.

Los lanzadores no se eligen por el voto popular, sino que son invitados por los managers de ambos equipos, que está vez serán Dave Roberts, de los Dodgers, y John Schneider, de los Azulejos de Toronto, las dos novenas que disputaron la pasada Serie Mundial.

El relevista holguinero Aroldis Chapman, de los Medias Rojas de Boston, debería ser llamado por Schneider a su noveno Juego de Estrellas, mientras que Roberts podría convocar por primera vez al pinero Raisel Iglesias, cerrador de los Bravos de Atlanta.

El récord de más cubanos en un Juego de las Estrellas es de ocho, cuando Yandy y Arozarena fueron elegidos como abridores en el equipo de la Liga Americana y fueran acompañados por el lanzador Yennier Canó, de los Orioles de Baltimore, Yordán Álvarez, Luis Robert, de los Medias Blancas y Adolis García, de los Rangers de Texas, mientras que Lourdes Gurriel Jr, de los Diamondbacks de Arizona, y Jorge Soler, de los Marlins de Miami, representaron a la Liga Nacional.

La marca anterior era de seis, impuesta en 1968, cuando fueron convocados Joe Azcue, Bert Campaneris, Leo Cárdenas, Tony Oliva, Tany Pérez y Luis Tiant.