Yordán Alvarez regresa al trono de los Cubanos de la Semana 

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El tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, masacró el pitcheo rival en los últimos siete días y reclamó el premio del Cubano de la Semana en las Grandes Ligas.

Entre el lunes 25 y el domingo 31 de mayo, Air Yordán disparó ocho hits en 26 turnos, para average de .308, con ocho carreras anotadas e igual número de impulsadas.

Como extrabases, Alvarez conectó un doblete y cinco cuadrangulares, para un slugging semanal de .923.

Los cinco jonrones los conectó en un lapso de tres juegos durante la serie ante los Rangers de Texas en el Globe Field de Arlington.

El poderoso toletero de los Astros llegó a 20 vuelacercas y compatte el liderazgo de ese departamento en la Liga Americana, con el japonés Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago.

El pinareño Andy Pagés, de los Dodgers de Los Angeles, le hizo sombra a Yordán, al continuar en la semana su campaña consagratoria en las Mayores.

Pagés bateó diez cohetes en 26 oportunidades, para promedio de .385, con seis anotadas y cinco remolcadas.

Entre sus hits, sumó cuatro biangulares y par de bambinazos, para slugging de .769.

Con las cinco empujadas de la semana llegó a 50 en la campaña, líder absoluto de todo el béisbol.

El villaclareño Yandy Díaz es Míster Consistencia y en los últimos siete días mantuvo su ataque sólido para los Rays de Tampa Bay.

El hijo de Jorge “La Araña” Díaz ligó seis imparables en 22 ocasiones (.273), con cuatro anotadas y cinco impulsadas.

Como extrabases, bateó un doble y tres jonrones, para slugging de .727. El average de Yandy es .310, segundo en el joven circuito.

El vueltabajero Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, registró buenos números en la semana, con ocho hits en 29 turnos (.276), cuatro anotadas, cuatro remolques, par de biangulares y un vuelacercas, para slugging de .448.

Desde la lomita, el habanero Adrián Morejón, de los Padres de San Diego, parece haber encontrado su toque que lo ha convertido en uno de los relevistas más confiables de los últimos años.

En la semana, Morejón trabajó tres innings y dos tercios en cuatro partidos, en los que permitió tres hits, sin carreras, propinó tres ponches y tuvo efectividad inmaculada de 0.00.

Luego de un mes de abril para el olvido, en el que trabajó para 6.43, el zurdo de los Padres tuvo un mayo de lujo, al registrar efectividad de 1.93 en 14 episodios y ya lanza para 3.90 en lo que va de temporada.

El camagüeyano Yariel Rodríguez, de los Azulejos de Toronto, tuvo buena semana, con tres innings en igual número de partidos, en los que aceptó tres imparables, regaló un boleto, ponchó a un bateador y tuvo promedio perfecto de 0.00.

Y el villaclareño Orlando Ribalta, de los Nacionales de Washington, también estuvo intransitable en los últimos siete días, al lanzar cuatro capítulos en tres juegos, en los que apenas permitió un cohete, regaló un pasaporte, abanicó a dos y tuvo efectividad de 0.00.

Frío, frío

Si Yandy Díaz es Míster Consistencia, el habanero Jorge Soler es la cara opuesta de la moneda.

En la última semana, Soler, de los Angelinos de Los Angeles, conectó sólo cuatro hits en 21 turnos, para anémico average de .190, al tiempo que se ponchó en ocho ocasiones.

En la campaña batea para mediocre promedio de .212 y ha abanicado 73 veces en 203 turnos, para una elevadísima tasa de ponches del 36 por ciento.