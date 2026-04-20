Yordán Alvarez, en modo MVP, es el cubano de la semana 

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El tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, es uno de los bateadores más puros y naturales de todo el béisbol, por su combinación de poder, contacto y oportunidad.

Así ha sido desde su debut en 2019, cuando se llevó unánimemente el premio de Novato del Año de la Liga Americana, y si a esta altur no goza de mejores números, es porque no siempre la salud lo ha acompañado.

Lesiones recurrentes lo han llevado a perderse tiempo de juego, pero este 2026 está demostrando que cuando está saludable, su nombre estará siempre en la conversación cuando se vaya a escoger el Jugador Más Valioso.

En la semana del 13 al 19 de abril, Air Yordán abusó de los lanzadores rivales, al disparar nueve hits en 28 turnos, para average de .321.

Siete de sus nueve imparables fueron extrabases, tres dobletes y cuatro cuadrangulares, para un slugging de .857.

En los último siete días, además, anotó siete carreras e impulsó otras siete.

Con estos números, se convirtió en el primer bateador con diez jonrones en la temporada, además de encabezar a los remolcadores de la Liga Americana, con 21.

Asimismo, va segundo en hits del joven circuito, con 27, uno menos que su compatriota Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay.

También es segundo en slugging (.790), promedio de embasamiento (.471) y OPS (1.271), detrás de Ben rice, de los Yankees, quien lidera estos tres departamentos en todas las Grandes Ligas.

Yandy Díaz continuó su sólida ofensiva y en la semana se fue de 25-7 (.280), con tres anotadas y par de empujadas, dos biangulares y slugging de .360.

El hijo de Jorge “La Araña” Díaz va segundo en promedio de la Americana, con .337, detrás de Rice (.338).

El pinareño Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, tuvo también una buena semana.

En 27 turnos conectó ocho cohetes, para average de .296, con seis anotadas, dos remolques, dos dobletes y un bambinazo, para slugging de .481.

Intransitables estuvieron los relevistas Raisel Iglesias, Cionel Pérez, Yennier Cano, Aroldis Chapman y Adrián Morejón, al no permitir carreras ninguno de ellos.

Iglesias, cerrador de los Bravos de Atlanta, apareció en tres juegos en los que propinó seis ponches en tres episodios y se apuntó tres rescates, además de mantener en 0.00 su efectividad en la campaña.

El matancero Cionel Pérez se recuperó de dos malas salidas en el inicio de la temporada y se ha ganado un puesto clave en el bullpen de los Nacionales de Washington.

Esta semana trabajó cuatro innings en tres partidos, con dos ponches y también tuvo efectividad inmaculada de 0.00.

Igual de dominante estuvo el avileño Yennier Cano, de los Orioles de Baltimore, con cuatro abanicados en dos innings y 0.00 de promedio.

El Misil Aroldis Chapman, de los Medias Rojas de Boston, lanzó par de innings en dos juegos, en los que propinó cuatro chocolates y no permitió carreras.

El zurdo holguinero sigue cimentando su camino hacia el Salón de la Fama y ya está a 26 ponches de convertirse en el líder histórico de ese departamento entre los relevistas.

Y el zurdo habanero Adrián Morejón, de los Padres de San Diego, también estuvo imbateable en los últimos siete días.

Morejón trabajó cuatro episodios en tres partidos, sin carreras y cinco abanicados.

Frío, frío

El avileño Adolis García no acaba de encontrar su paso con los Filis de Filadelfia.

“El Bombi” se fue en la semana de 19-4 (.211) y se ponchó siete veces.

En la temporada batea para anémico promedio de .205, con apenas dos jonrones y cinco impulsadas, al tiempo que ha abanicado 24 veces, para una tasa de ponches del 33 por ciento.