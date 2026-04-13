Andy Pagés repite como Cubano de la Semana en Grandes Ligas

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En medio de una alineación plagada de futuros miembros del Salón de la Fama con salarios millonarios, como Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman, el jardinero pinareño Andy Pagés, con un modesto sueldo de 740 mil dólares anuales, se ha erigido como el hombre grande en la ofensiva de los campeones Dodgers de Los Angeles.

Por segunda semana consecutiva, Pagés se llevó los honores como el cubano más sobresaliente entre todos los que juegan en las Grandes Ligas, para ratificar su gran momento y su proyección ascendente, que podría enviarlo a su primer Juego de las Estrellas.

En los últimos siete días, el jardinero central de los Dodgers disparó ocho cohetes en 22 turnos, para average de .364, con dos dobletes y un jonrón como extrabases.

Además, anotó dos carreras e impulsadas, al tiempo que tuvo un promedio de slugging semanal de .591.

Pagés encabeza a todas las Grandes Ligas en average, con .429, impulsadas (17) y hits (24).

Demoledor estuvo también el habanero Jorge Soler, de los Angelinos de Los Angeles, en una semana en la que protagonizó la primera bronca de la temporada, al cargar contra el lanzador dominicano Reinaldo López, de los Bravos de Atlanta.

Soler conectó cinco hits en 20 turnos, para average de .250, con seis anotadas y ocho remolques.

Cuatro de sus cinco imparables fueron extrabases, un biangular y tres vuelacercas, para un astronómico slugging de .750.

El habanero no ha tenido un buen arranque de campaña, con una altísima tasa de ponches del 40 por ciento, pero acumula 16 empujadas, líder de ese departamento en la Liga Americana.

Detrás de Soler en impulsadas en el joven circuito se ubica con 14 el villaclareño Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, quien volvió a tener una sólida semana ofensiva.

El hijo de Jorge “La Araña” Díaz se fue de 21-6 (.286), con par de anotadas, cuatro remolcadas, un cuadrangular y slugging de .429.

Además de ir segundo en impulsadas, va tercero en average de la Americana, con .362, y en imparables, con 21.

El tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, no pudo aprovechar las ventajas de jugar una serie como visitante en la altura de Denver, aunque sigue contundente con el madero y tuvo un repunte en la segunda parte de la semana.

Ante los Rockies de Colorado se fue de 11-1, pero en la serie contra los Marineros de Seattle consiguió cinco cohetes en 12 turnos.

En total, se fue en la semana de 23-6 (.261), con dos anotadas, cuatro empujadas, un doblete, dos bambinazos y slugging de .565.

Air Yordán llegó a seis vuelacercas en la campaña y lidera a los jonroneros de la Americana, empatado con Gunnar Henderson, de los Orioles de Baltimore, además de encabezar la liga en boletos, con 15.

Y el pinareño Randy Arozarena, de los Marineros, también tuvo buena actuación en los últimos siete días, en los que disparó seis hits en 21 oportunidades (.286), con tres anotadas, cuatro remolcadas, un jonrón y slugging de .429.

Frío, frío

El habanero Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, tuvo una semana para el olvido.

El hijo del legendario antesalista Lázaro Vargas apenas ligó un hit en 21 turnos, para un anémico average de .048, al tiempo que se ponchó siete veces. En toda la campaña batea para .180.

También de espanto fue la semana para el avileño Adolis García, de los Filis de Filadelfia.

“El Bombi” conectó un hit en 20 veces, para average de .050, y abanicó en ocho ocasiones.

El cienfueguero Yoán Moncada, de los Angelinos, sigue sin levantar cabeza.

En los últimos siete días se fue de 12-2 (.167) y se ponchó siete veces, aunque negoció seis bases por bolas.

Y el relevista zurdo habanero Adrián Morejón, de los Padres de San Diego, estuvo inefectivo desde la lomita.

Apareció en tres partidos y apenas completó dos innings, en los que fue castigado con diez hits y siete carreras, seis de ellas limpias, para una efectividad de 27.00.