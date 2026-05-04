Jorge Soler, el cubano de la semana en Grandes Ligas

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No fue esta una semana en la que los peloteros cubanos en Grandes Ligas sobresalieran como en las anteriores, en las que Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, y Andy Pagés, de los Dodgers de Los Angeles, acapararon titulares.

Sin embargo, hubo otros que destacaron y dieron señales de recuperación, luego de un primer mes de dificultades ofensivas.

Uno de ellos fue Jorge Soler, jardinero y bateador designado de los Angelinos de Los Angeles.

Entre el lunes 27 de abril y el domingo 3 de mayo, Soler disparó seis hits en 22 turnos, para promedio de .273, con tres carreras anotadas y seis remolcadas. Como extrabases, “El Crudo” se voló dos veces la cerca, para un slugging de .545.

Soler suma ya siete vuelacercas y 26 impulsadas, la tercera mayor cantidad en la Liga Americana.

Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, ha encontrado finalmente su mejor paso ofensivo.

En los últimos siete días, el hijo de Lázaro Vargas conectó seis cohetes en 20 veces, para average de .300, con dos anotadas y cuatro empujadas. Como extrabase disparó un jonrón, su sexto del año.

Y Lourdes Gurriel Jr, de los Diamondbacks de Arizona, parece totalmente recuperado de la lesión que lo mantuvo fuera de juego en las primeras semanas de la contienda.

Esta semana, Yunito se fue de 19-7 (.368), con dos anotadas, un remolque, un doblete y slugging de .421.

Desde la lomita, Aroldis Chapman sigue intratable. En dos partidos trabajó dos innings en blanco, con tres ponches y un juego salvado.

El Misil Cubano quedó a sólo 20 abanicados de convertirse en el líder histórico de ese departamento entre todos los relevistas que han pasado por las Mayores.

Frío, frío

Yoán Moncada, de los Angelinos, está de más hace tiempo en las Grandes Ligas.

En los últimos siete días, apenas ligó un imparable en 13 turnos, para average de .077, con siete ponches.

El cienfueguero, quien ha perdido la titularidad en la antesala, ante el buen momento que vive el venezolano Oswald Peraza, batea en la campaña para anémico promedio de .182, con 37 abanicados en 88 turnos, lo que le da una tasa de ponches del 42 por ciento.

Y el relevista zurdo Adrián Morejón, de los Padres de San Diego, está lejos de la efectividad que lo convirtió en las dos últimas temporadas en una pieza fundamental dentro del bullpen del equipo californiano.

Esta semana, en tres salidas trabajó 4.1 innings, en los que toleró tres carreras limpias, para un promedio de 6.23.

En la temporada lanza para 6.00, justo cuando está a las puertas de la agencia libre.