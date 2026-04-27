Por segunda semana seguida, nadie brilló más que Yordán Alvarez

El tunero Yordán Alvarez sigue desforrando pelotas y por segunda ocasión consecutiva fue el cubano más destacado de la semana en las Grandes Ligas.

En los últimos siete días, el jardinero y bateador designado de los Astros de Houston conectó 11 hits en 25 turnos, para average de .440, con tres carreras anotadas y cinco impulsadas.

Como extrabases, Alvarez disparó dos biangulares y un jonrón, para slugging de .640.

En lo que va de temporada, Air Yordán encabeza ocho departamentos ofensivos de la Liga Americana: average (.358), hits (38), jonrones (11, empatado con el japonés Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago), carreras impulsadas (26), total de bases recorridas con sus batazos (80), slugging (.755), promedio de embasamiento (.465) y OPS (1.220).

Otro que continúa encendido con el madero es el villaclareño Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay.

En la semana del 20 al 26 de abril, Díaz se fue de 21-7 (.333), anotó cuatro carreras, remolcó otras tantas, disparó un bambinazo y tuvo slugging de .476.

Uno que despertó finalmente al bate, tras un lento arranque de campaña, fue Miguel Vargas, de los Medias Blancas.

El hijo de Lázaro Vargas sonó siete cohetes en 23 oportunidades, para average de .304, con siete anotadas y tres empujadas.

Entre sus hits sumó un doblete y par de vuelacercas, para slugging de .609.

Desde la lomita, brillaron los relevistas zurdos Aroldis Chapman, de los Medias Rojas de Boston, y Adrián Morejón, de los Padres de San Diego.

El holguinero Chapman trabajó en blanco un inning y dos tercios en dos partidos, en los que abanicó a tres bateadores y se apuntó su quinto rescate del año.

El Misil Cubano suma ahora 372 salvamentos en su carrera y se colocó a a 23 ponches del liderazgo de todos los tiempos entre relevistas.

Por su parte, el habanero Morejón lanzó tres episodios en tres partidos, en los que permitió una carrera limpia.

Tuvo efectividad semanal de 3.00, ponchó a cinco y se anotó su primer juego salvado de la temporada.

Frío, frío

El avileño Luis Robert Jr anda tan mal como su equipo, los Mets de Nueva York.

Robert apenas ligó un imparable en 15 turnos, para anémico promedio de .067. Su único hit fue un biangular, impulsó una carrera y abanicó en una oportunidad.

Uno que se enfrió un poco durante los últimos siete días fue el pinareño Andy Pagés, de los Dodgers de Los Angeles.

Pagés se fue de 25-5 (.200), aunque fue productivo, al anotar tres veces y remolcar cuatro carreras. Tres de sus cinco hits fueron dobles.

En la temporada batea para .337 y cayó al segundo lugar de los bateadores de la Liga Nacional, detrás de Xavier Edwards, de los Marlins de Miami, quien promedia .343.