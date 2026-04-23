Astros sacudirían el mercado con Yordán Alvarez 

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El cubano Yordán Alvarez es hoy, sin espacio a discusión, el mejor bateador de las Grandes Ligas.

Hasta este jueves 23 de abril, el tunero de los Astros de Houston iba de líder en todas las Mayores en hits (33), jonrones (11), carreras impulsadas (26), promedio de embasamiento (.466), slugging (.779) y OPS (1.245), además de encabezar la Liga Americana en average, con .347.

Sin embargo, semejante producción ofensiva ha caído en saco roto en un equipo que cada día le cuesta más trabajo ganar, y con diez triunfos y 16 derrotas, ocupa el último lugar en la división Oeste del joven circuito.

Con una nómina salarial de 238 millones 395 mil 925 dólares, la undécima más alta de todo el béisbol, y con una plantilla que mezcla jugadores consagrados con prometedores figuras, los Astros parecen abocados al fin de una era, en la que asistieron nueve veces a la postemporada en 11 años, con dos coronas de Serie Mundial incluidas, para iniciar una reconstrucción radical, a partir de una mega venta de sus principales talentos.

Ya empezaron las especulaciones en Houston y Air Yordán estaría en el centro de ese desmantelamiento, que condicionaría todo el mercado de canjes y permitiría al equipo obtener material abundante para empezar a repoblar una granja que hoy luce estéril.

Alvarez tiene contrato hasta el 2028, con un salario anual de 26,833,333 dólares, una cifra relativamente baja en estos tiempos, cuando hay jugadores que promedian sueldos entre 70 y 40 millones, y si se tiene en cuenta la calidad del producto en venta.

Sería un paso clave para empezar una nueva etapa, similar a la que vivió el equipo entre 2009 y 2014, con seis campañas con récord perdedor, incluidas tres con más de 100 derrotas, que permitió construir una dinastía por los siguientes diez años.

La decisión de poner al cubano en el mercado es dura y dolorosa, pero la gerencia de Houston ha demostrado antes el pragmatismo y la frialdad para dejar ir a sus estrellas, si las circunstancias así lo requieren.

Los Astros no son los Dodgers de Los Angeles o los Yankees y los Mets de Nueva York, a los que les sobra el dinero.

Houston tiene que trabajar por ciclos, con bajones profundos que permitan luego años de pico ascendente.

Todo dependerá de cómo le vaya al equipo en los próximos tres meses. Si ocurre un repunte, Alvarez continuaría al menos hasta el 2027 sacando pelotas en el Daikin Park de Houston, para beneplácito de su fanaticada. Pero si las cosas siguen como van, adiós a Air Yordán.

Será para alquilar balcones la pugna entre los equipos contendientes por adquirir a la pieza más codiciada del mercado, que podría llevar a quien se haga de sus servicios, a ganar la Serie Mundial.