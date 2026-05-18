Con fuego en el bate, Miguel Vargas es el Cubano de la Semana en MLB

Getting your Trinity Audio player ready...

Luego de un arranque de temporada lento, el antesalista de los Medias Blancas de Chicago, Miguel Vargas, se encendió con el madero y fue el cubano más destacado en las Grandes Ligas en la semana del 11 al 17 de mayo.

En la temporada definitoria de su carrera en las Mayores, el hijo del legendario Lázaro Vargas es, junto al novato japonés Munetaka Murakami, uno de los pilares que tiene a los Medias Blancas en la pelea por el liderazgo de la división central de la Liga Americana.

En los últimos siete días, Vargas disparó ocho hits en 23 turnos, para average de .348, con seis carreras anotadas y siete impulsadas.

Como extrabases, conectó dos dobletes y par de cuadrangulares, para llegar a 11 en la contienda, al tiempo que tuvo un slugging semanal de .696.

Gran semana tuvo también el pinareño Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle.

Arozarena se fue de 26-11 (.423), con seis anotadas y cinco empujadas, y entre sus imparables sumó par de biangulares y un bambinazo, para slugging de .615.

El tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston, salió de su mala racha y conectó siete cohetes en 23 ocasiones, para average de .304, con tres anotadas y par de remolques, con un doble, dos jonrones y slugging de .609.

Air Yordán suma 15 vuelacercas y figura entre los primeros en casi todas las categorías ofensivas de las Grandes Ligas, incluidas OPS (segundo con 1.061), OBP (segundo con .423) y slugging (tercero con .638).

Desde la lomita siguen intratables los relevistas Raisel Iglesias y Aroldis Chapman.

El pinero Iglesias, de los Bravos de Atlanta, trabajó en cuatro partidos, con cuatro ponches en igual número de innings, en los que permitió solamente un hit y se apuntó dos juegos salvados.

El derecho de 36 años mantuvo inmaculada su efectividad en 0.00 y extendió a 26.1 episodios su racha sin tolerar carreras, que comenzó el 30 de agosto de la pasada campaña.

Por su parte, el holguinero Chapman, de los Medias rojas de Boston, actuó durante tres innings en igual número de encuentros, en los que propinó cinco ponches y no aceptó hits.

El Misil Cubano llegó a 377 salvamentos en su carrera, décimo en la lista de todos los tiempos, y quedó a 12 ponches del liderazgo histórico en ese departamento entre todos los relevistas que han pasado por las Grandes Ligas.

Buena semana tuvo también el relevista villaclareño Orlando Ribalta, de los Nacionales de Washington.

Ribalta lanzó tres innings en blanco, con apenas un hit permitido y cuatro abanicados, para una efectividad de 0.00.

Y Andy Pagés, de los Dodgers de Los Angeles, salió de un breve slump que sufrió en los primeros días de la semana.

Aunque se fue de 26-3 (.115), el pinareño Pagés anotó cuatro carreras y remolcó seis, para encabezar las Mayores en impulsadas con 41.

Frío, frío

El jardinero avileño Adolis García, de los Filis de Filadelfia, no acaba de encontrar su paso ofensivo y tuvo una semana para el olvido.

En 19 turnos, el Bombi apenas ligó un imparable y tuvo average de .053, al tiempo que se ponchó 12 veces.

Y el habanero Jorge Soler, de los Angelinos de Los Angeles, también tuvo una pobre semana, con cuatro hits en 23 veces, para average de .174, con diez abanicados.



