Andy Pagés retoma su paso y es el Cubano de la Semana 





Getting your Trinity Audio player ready...

Luego de un ligero bajón a finales de abril, el pinareño Andy Pagés retomó su paso ofensivo con los campeones Dodgers de Los Angeles y fue el cubano más destacado en la semana del 4 al 10 de mayo.

En los últimos siete días, Pagés disparó diez imparables en 24 turnos, para average de .417, con cinco carreras anotadas y ocho remolcadas.

Como extrabases, el vueltabajero sonó cuatro cuadrangulares, para un sugging de .917.

En toda la campaña, Pagés promedia .333, con nueve bambinazos y 35 carreras impulsadas, la segunda mayor cifra de todas las Grandes Ligas, una menos que los líderes Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, y CJ Abrams, de los Nacionales de Washington.

Otro que tuvo una gran semana fue el habanero Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago.

El hijo de Lázaro vargas se fue de 21-6 (.286), con seis anotadas y cinco empujadas, con un doblete y tres jonrones como extrabases y slugging de .761.

En el pitcheo sobresalieron varios cubanos, entre ellos, el relevista zurdo de los Mellizos de Minnesota Kendry Rojas, ascendido por segunda vez desde las Ligas Menores.

Apenas llegó de vuelta a las Mayores, el avileño Rojas lanzó tres innings y un tercio el domingo, con cinco hits, tres boletos, cinco ponches y una limpia permitida, para apuntarse el triunfo sobre los Guardianes de Cleveland, su primero en Grandes Ligas.

El zurdo se convirtió apenas en el segundo pitcher cubano en conseguir un triunfo en su segunda salida con menos de 24 años, luego de que lo hiciera el holguinero Aroldis Chapman en el 2010.

Precisamente, Chapman fue otro estuvo intransitable desde la lomita esta semana.

El Misil Cubano trabajó dos innings perfectos con los Medias Rojas de Boston, con tres ponches y par de juegos salvados.

El lanzallamas zurdo llegó a 375 rescates en su carrera y 1,347 ponches, a sólo 17 del liderazgo histórico en ese departamento entre todos los relevistas que han pasado por las Mayores.

El pinero Raisel Iglesias regresó de la lista de lesionados con los Bravos y retomó las cosas donde mismo las dejó.

Trabajó dos innings en blanco en dos partidos, con tres ponches, y se apuntó su sexto rescate del año, al tiempo que mantuvo su efectividad inmaculada de 0.00.

El avileño Yennier Cano, de los Orioles de Baltimore, se consolidó como uno de los mejores relevistas intermedios de la industria.

En dos salidas, Cano trabajó dos innings y dos tercios en blanco y mejoró su promedio de limpias a 1.29.

Y finalmente se produjo el esperado debut con los Guardianes de Cleveland del espirituano Franco Alemán, pitcher derecho a quien en algún momento se le comparó con el difunto José Fernández.

Luego de casi ocho temporadas en las Menores, Alemán salió de relevo el domingo ante los Mellizos y trabajó dos episodios sin carreras, con dos hits y un ponche.

Frío, frío

Ver el nombre del tunero Yordán Alvarez en la lista de los fríos es una rareza, pero como dijo una vez el legendario Antonio Muñoz, “sólo los grandes bateadores son los que caen en slump”.

Pero incluso, una mala semana del poderoso toletero de los Astros de Houston es la media de la mayoría de los bateadores.

Yordán bateó cinco hits en 19 turnos (.263), anotó dos veces e impulsó dos carreras, disparó un doblete y su jonrón número 13 del año, pero se ponchó en ocho oportunidades.

Y el habanero Jorge Soler, que había sido el cubano de la semana siete días atrás, se enfrió por completo, con sólo tres cohetes en 20 turnos (.150) y ocho abanicados.