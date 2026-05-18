Cubano Aroldis Chapman entra al Top 10 histórico de salvamentos en Grandes Ligas

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A sus 38 años, Aroldis Chapman continúa sumando logros que refuerzan su lugar entre los relevistas más importantes en la historia de las Grandes Ligas. El zurdo cubano consiguió este sábado su décimo salvamento de la temporada 2026 con los Medias Rojas de Boston y, con ello, igualó a Joe Nathan en el décimo puesto de todos los tiempos con 377 juegos salvados.

En un disputado encuentro en el Truist Park, los Medias Rojas de Boston derrotaron 3-2 a los Bravos de Atlanta. Chapman fue llamado en el noveno inning para proteger la ventaja y respondió con otra actuación efectiva.

El holguinero trabajó una entrada perfecta sin permitir hits ni carreras. Realizó 20 lanzamientos, divididos en 10 bolas y 10 strikes, y completó con éxito su décima oportunidad de salvamento de la campaña. Con esta actuación, su efectividad descendió a 0.57.

En cuanto a su repertorio, Chapman utilizó tres envíos. Su sinker alcanzó las 98.1 millas por hora, su recta de cuatro costuras llegó hasta las 99.2 millas por hora y su slider registró una velocidad máxima de 87.1 millas por hora.

La consistencia del cubano en situaciones de cierre ha sido notable. Desde el 23 de julio de 2025, fecha en la que desperdició por última vez una oportunidad de salvamento, Chapman ha convertido de manera consecutiva sus 25 chances de rescate.

El décimo salvamento de la actual temporada le permitió alcanzar los 377 de su carrera e igualar a Joe Nathan en la décima posición entre los lanzadores con más rescates en la historia de las Grandes Ligas. La lista es encabezada por Mariano Rivera, quien estableció el récord con 652.

Chapman también está a las puertas de otra hazaña histórica. El cubano acumula 1,352 ponches en su carrera como relevista y se encuentra a solo 11 de igualar los 1,363 que registró Hoyt Wilhelm, la mayor cantidad de ponches conseguida por un relevista en la historia de las Grandes Ligas.

El cubano cuenta con un currículum notable. Ha sido seleccionado ocho veces al Juego de Estrellas, ha conquistado dos títulos de Serie Mundial y ganó en dos ocasiones el Premio Mariano Rivera, otorgado al mejor relevista de la Liga Americana.

A esos reconocimientos se suman 377 salvamentos, 1,352 ponches y una longevidad poco común para un cerrador de poder. La combinación de sus logros individuales, sus premios y sus posiciones en múltiples listas históricas fortalece considerablemente su caso de cara a una futura consideración para el Salón de la Fama de Cooperstown.