Yordán Alvarez, de nuevo, el Cubano de la Semana en Grandes Ligas

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Lo de Yordán Alvarez esta temporada ya es repetitivo y abusivo.

En los últimos siete días, el bateador designado de los Astros de Houston continuó su dominio sobre los lanzadores rivales y resultó, una vez más, el cubano más destacado en la semana de las Grandes Ligas.

Entre el lunes 8 y el domingo 14 de junio, el tunero disparó diez cohetes en 24 turnos, para average de .417, con cuatro carreras anotadas y seis impulsadas.

Air Yordán terminó la semana al frente de siete departamentos ofensivos de la Liga Americana, incluidos los de average, cuadrangulares y remolcadas, que conforman la Triple Corona.

Alvarez batea para .326, y suma 24 bambinazos y 54 empujadas, además de ir primero en hits (85), slugging (.651), total de bases (170) y OPS (1.084), mientras que es segundo en promedio de embasamiento (.433).

El cubano de los Astros y el japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Angeles, son, hasta ahora, los únicos que han superado la barrera del millón de votos en las elecciones en curso para el Juego de las Estrellas, que se disputará el mes próximo en Filadelfia.

Yordán tiene un duelo personal por el liderazgo de los bateadores con el villaclareño Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay.

En la semana, Yandy se fue de 22-6 (.273), y vio caer su average a .320, segundo del joven circuito.

Entre sus hits, el hijo de Jorge “La Araña” Díaz despachó un jonrón, anotó dos carreras y empujó cuatro.

El habanero Miguel Vargas sigue consolidándose como el mejor tercera base de todas las Grandes Ligas y serio candidato a participar por primera vez en su carrera en el Juego de las Estrellas.

Vargas, convertido en el líder ofensivo de los sorprendentes Medias Blancas de Chicago, conectó seis imparables en 20 turnos, para average de .300, con cuatro anotadas y tres remolques.

Entre sus hits, despachó un vuelacercas, su decimosexto de la campaña, además de sumar un doblete, para un slugging de .500.

El hijo de Lázaro Vargas encabeza a todos los antesalistas de las Mayores en jonrones (16) y carreras impulsadas (44).

Con sus 16 bambinazos, ya igualó el total que bateó en toda la temporada anterior.

Y aunque no bateó en abundancia en la semana, el pinareño Andy Pagés, de los Dodgers, sí lo hizo con oportunidad, a la hora buena.

Pagés apenas ligó cinco hits en 28 turnos, para average de .179, pero anotó cuatro carreras y remolcó tres, para llegar a 56, líder absoluto en ese departamento en todas las Grandes Ligas.

Como único extrabases, mandó una pelota sobre las cercas y ya suma 15 en el 2026.

Del mismo terruño de Arroyos de Mantua, Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, se apuntó siete cohetes en 19 veces, para average de .368, con cuatro anotadas e igual número de impulsadas.

Como extrabases despachó un jonrón, aunque no jugó el fin de semana por molestias en el tendón de la corva izquierda. De momento, no ha sido colocado en la lista de lesionados y es evaluado día a día.