El cubano Yordan Álvarez hace historia en las Grandes Ligas al conectar dos jonrones en una misma entrada

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El cubano Yordan Álvarez escribió su nombre en los libros de récords de las Grandes Ligas al convertirse en el primer jugador en conectar dos jonrones en la misma primera entrada desde el año 2008.

Álvarez abrió el partido de este viernes con un jonrón de dos carreras al jardín derecho-opuesto y, más tarde en la misma entrada, conectó un grand slam al jardín central que coronó una explosiva primera entrada de nueve carreras para los Astros. Con estas dos anotaciones impulsó seis carreras en un solo inning, una hazaña extraordinaria.

Desde que la estadística de carreras impulsadas se registró oficialmente en 1920, solo Álvarez y el Salón de la Fama David Ortiz (en 2008) habían logrado dos jonrones y seis RBI en una primera entrada.

Además, Yordan se convirtió en el tercer jugador en la historia de los Astros en conectar dos cuadrangulares en el mismo inning .Este hito consolida al tunero de 28 años como uno de los peloteros cubanos más dominantes y exitosos en la era moderna de la MLB.

Con su extraordinaria combinación de poder, promedio y disciplina en el plato, Álvarez lidera o se ubica entre los mejores de la Liga Americana en varias categorías ofensivas durante la temporada 2026, donde ya acumula más de 20 jonrones y un OPS (Porcentaje de Embasado Más Slugging) superior a 1.080.

Con esta actuación, los Astros vencieron a los Royals 10-8. La explosión temprana de Houston fue clave para llevarse la victoria en un duelo ofensivo.

Yordan Álvarez, apodado “El Puro” o “La Fiera”, sigue siendo el referente indiscutible de la pelota cubana en las Mayores y uno de los bateadores más temidos de todo el béisbol. Su consistencia y talento lo posicionan como firme candidato al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.