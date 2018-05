Otaola teme por su vida y piden revocación de visa para el reguetonero Yomil

El actor y presentador cubano radicado en Miami, Alex Otaola, responsabilizó al reguetonero Roberto F. Hidalgo (alias Yomil), a empresarios que lo apoyan y hasta a la policía de Miami de lo que le pueda ocurrir, después que el músico lo golpeara y amenazara de muerte el pasado sábado.

Otaola denunció el incidente en su programa Hola Ota-Ola!, que difunde en la popular red social Facebook, Flamingo TV Radio y Cubanos por el Mundo.

El incidente vuelve a poner en portada cómo artistas cubanos continúan disfrutando del llamado intercambio cultural intensificado por las políticas del expresidente Barack Obama, mientras que algunos artistas cubanos residentes en Estados Unidos siguen imposibilitados de viajar o actuar en escenarios de la isla controlados por La Habana.

Una petición al Secretario de Estado, Mike Pompeo, para que sea revocada la visa de Hidalgo a territorio de Estados Unidos ha sido publicada en la página digital Change.org.

"Esta petición está dirigida al señor Michael R, Pompeo, Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y a los funcionarios responsables de emitir visados a artistas, deportistas y personalidades de la cultura cubana bajo el programa de intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos", explica el texto.

"Es nuestra intención como miembros de la comunidad cubano-americana solicitar al señor Secretario y a los funcionarios del Departamento de Estado que se revoque la visa al ciudadano mencionado por violar los términos de buena conducta moral a los que se debe atener todo visitante admitido en territorio de Estados Unidos y exigimos su inmediata expulsión del país una vez cumplidas sus obligaciones con la ley en caso de que se le acuse formalmente del delito cometido", concluye la petición.

Un atentado a la prensa libre

En entrevista con Martí Noticias el martes Otaola narró detalles de la agresión física que sufrió a manos de Yomil Hidalgo, quien le propinó un golpe en la cara y le dejó el rostro inflamado y hematomas en la frente y el pómulo izquierdo.

Explicó que previo al ataque que describió como "un crimen de odio", había criticado al artista cubano públicamente como lo hace con otros artistas.

Pero Hidalgo, -o Panchito (como le dicen)-, no entendió de qué se trata su espectáculo.

"Esto debe saberse. No es un golpe, el golpe físico pasa mañana, pasa pasado, me pongo un poco de hielo y me olvido de lo que sucedió. El problema es que estas personas, estos pseudoartistas vienen a Miami, están en Miami, se van de Miami, ganan dinero en Miami y no respetan las reglas y las leyes de Estados Unidos", dijo.

"Esto más que un golpe, es un atentado hacia la prensa libre (...) es una bofetada del hombre nuevo a la prensa libre, es una bofetada de los secuaces del régimen cubano a la gente que vivimos en libertad, a la gente que podemos hablar, a la gente que criticamos abiertamente al régimen cubano", enfatizó.

Otaola dijo que este reguetonero que viene de la isla a ganar dinero en Miami actuó con "total impunidad".

Tras el ataque el pasado sábado dentro de la tienda MadRos Napoli, -que patrocina a Otaola-, Hidalgo fue sacado de la tienda por cuatro o cinco personas que lo acompañaban mientras gritaba insultos y groserías al agredido.

El incidente ha provocado la aparición de memes en las redes sociales. En uno de ellos aparece el presidente Donald Trump mostrando un decreto en el que se lee: "Yomil no podrá jamás comer en El Palacio de los Jugos!"

La impunidad de un adoctrinado

Otaola dijo que se trató de "un momento incómodo" y que ha mostrado la impunidad con la que artistas residentes en la isla se comportan en territorio estadounidense.

"Parece que él, como residente en Cuba al fin, no sabe tolerar la libertad de expresión, es una persona adoctrinada, es una persona con miles de limitaciones, con un nivel cultural básico, extremandamente básico", expresó.

"Estos son los artistas del futuro, estos son los artistas que inspiran a los jóvenes, estos son los artistas que se convierten en modelos a seguir para los jóvenes cubanos fuera de Cuba y dentro de Cuba", agregó.

En su perfil en Facebook, Hidalgo sin mencionar el incidente lo desmintió: "Comienza la semana. Todo está bien, todo está lindo, todo eso es un cuento, todo eso que se habla por ahí, todo eso es cuento, bla, bla, bla, ahí andamos".

También en Facebook agradeció a los que asistieron a su reciente concierto en el Parque Amelia, en Hialeah.

El medio Cuba en Miami reportó la denuncia de un joven cubano identificado como Alejandro González Paez, quien al parecer fue golpeado en ese concierto en Hialeah por gritar "Abajo el Comunismo".

"Según su propio testimonio el joven grababa un vídeo cuando al decir “Abajo el comunismo” fue sacado por personas de seguridad del evento. Una vez afuera unos seis hombres le cayeron a golpes", dijo el sitio digital.

En el perfil de Facebook del joven no aparecen ni las fotos ni el vídeo.

Otaola dijo que Hidalgo y los acompañantes "huyeron de la escena del crimen" y cree que la policía de Miami, donde hizo la denuncia, no ha hecho nada por detener al reguetonero antes de que salga del país.

"Quiero reunirme con el jefe de la policía de Miami Dade, y yo voy a usar todos mis contactos, toda la influencia que pueda tener en esta ciudad (...) porque yo creo que el proceder de la policía en este caso fue inadecuado. Los policías cuando se encuentran una situación con un homosexual inmediatamente (cuestionan) qué le hiciste para que te diera", dijo.

"La policía no sale a buscarlo, la policía me dijo: ‘es un weekend (fin de semana) largo’", comentó.

Otaola debió regresar el domingo a la sede de la policía donde hizo la denuncia porque el reporte no estaba completo: "No puiseron toda la información en el reporte".

También denunció que el único testigo que tiene de la agresión sufrida es el dueño de la tienda que al parecer, -indicó-, está siendo presionado para que no hable de lo ocurrido.

Otaola teme por su vida

En su declaración a Martí Noticias Otaola dijo que Hidalgo lo amenazó de muerte cuando se encuentren en Punta Cana, donde tienen previsto asistir a un evento al que ambos están invitados.

"Responsabilizo a todas estas personas (…) no únicamente a Yomil, (responsabilizo) a todo su equipo, a toda la gente que está detrás de ellos, a todos los empresarios que permiten que este tipo de conducta sea por ganarse cuatro pesos o cinco pesos más o (por) lavar dinero, todavía no se sabe, no está claro qué está pasando con el dinero del intercambio cultural, nadie ha demostrado quién paga esos impuestos", dijo.

"Mis abogados están pensando a nivel de una demanda civil, mucho más grande (...) a todas las personas y a todas las compañías que han tenido negocios, conciertos con Yomil Hidalgo para que declaren bajo un juez, bajo juramento, qué está pasando con esos impuestos y cuánto pagaron y muestren las pruebas", explicó.

Otaola vive y trabaja en Miami desde hace 16 años y es ciudadano estadounidense.

(A partir de entrevista con Alex Otaola y reportes en Redes Sociales)