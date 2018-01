Cuba omite datos económicos en sus cuentas del 2016

Cuba no ha entregado un desglose detallado de su actividad económica clave en su resumen estadístico anual por primera vez en este siglo XIX, lo que deja a los posibles inversores más en la oscuridad de lo usual sobre el estado de la isla comunista.

El resumen de 2016, publicado en internet en junio y julio por la Oficina Nacional de Estadísticas, omitió un capítulo que usualmente entrega detalles sobre el Producto Interno Bruto, exportaciones y la oferta de dinero, así como datos sobre deuda.

Los detalles a veces se entregan unos meses después, pero el año pasado no se materializó. No estaba claro si la información sería divulgada en otra fecha. La Oficina Nacional de Estadísticas no respondió tras ser consultada por Reuters sobre la omisión.

El Gobierno sorprendió a la mayoría de los analistas en diciembre cuando anunció que la economía de Cuba se expandió un 1,6 por ciento el año pasado, repuntando tras una recesión el año anterior.

Moody's y la Unidad de Inteligencia Económica proyectaron que la recesión continuó en 2017, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó un anémico crecimiento de un 0,5 por ciento.

"El retraso anormal en los indicadores macroeconómicos para 2016 plantea duda sobre la estimación oficial del crecimientodel PIB en 2017", dijo Carmelo Mesa-Lago, profesor emérito de economía de la Universidad de Pittsburgh y autor de numerosos libros sobre la economía de cuba. "¿Cómo es posible que las autoridades puedan divulgar esa estimación a finales de diciembre y no entregar todas las cuentas nacionales para 2016 más de un año después?", agregó.

Los ingresos en moneda extranjera en Cuba han caído en miles de millones de dólares desde que los precios mundiales del petróleo y otras materias primas se hundieron en 2014.

Tres economistas cubanos dijeron que sospechan que el Gobierno está ocultando malas noticias. "Cuando las cosas van mal la respuesta del Gobierno es esconder información", dijo uno de ellos, pidiendo el anonimato debido a la prohibición de hablar con periodistas extranjeros sin el permiso oficial.

"En 2016 la divulgación del capítulo (sobre la actividad económica clave en 2015) fue retrasada hacia finales de noviembre, ahora ya estamos en enero", agregó.