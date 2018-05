Cuba: el ciberchivato y los cederistas digitales

LA HABANA.- “Era una tarde como otra cualquiera, yo estaba junto a mis padres en mi casa cuando tocaron a mi puerta dos agentes de la PNR con una orden de registro”, cuenta Ángel, un joven al que damos ese nombre ficticio por motivos de seguridad.

“Me dijeron que yo usaba equipos ilegales para conectarme a internet y que ese era motivo por el cual hacían el operativo en mi vivienda (…) se llevaron mi ordenador personal, una laptop de mi propiedad y varios equipos para conexiones inalámbricas entre los que se encontraban un Nanostation M5, un router pequeño y un switch. Pasé un día entero en la estación, donde me interrogaron varias veces, me preguntaron para qué usaba el internet, y si compartía la conexión con alguien más”, añade.

Ángel nos comentó que en el momento del registro no entendía qué pasaba. Los equipos inalámbricos que usaba para llevar la conexión desde el parque wifi hasta su casa abundan en su barrio pero solo él fue detenido.

“Incluso de camino a la unidad se podían ver equipos similares a los míos en los techos sin esconderse mucho, en varias viviendas muy cercanas a la misma unidad de policía también se podían ver claramente otros Nanostation, pero curiosamente nadie más fue detenido”, añadió el joven.

“Una multa de 300 pesos y todos mis equipos decomisados fue mi sanción, aunque presenté una factura de compra de mi PC y de mi laptop, me dijeron que lo perdería todo; seguía sin entender nada y nadie me daba una explicación hasta que varios días después se me acercó un conocido personaje de mi pueblo que todos sabemos que es agente del DTI y me dijo: Eso te pasó por estar hablando de más en Facebook. Entonces lo entendí todo, hacía varias semanas que estaba compartiendo y debatiendo con mis amistades de Facebook las directas que hace Eliecer Ávila (joven opositor cubano)”, explicó. “me interesaba mucho por sus debates, siempre le daba mi ‘like’ y los compartía entre más de 800 amigos, esa fue la verdadera razón por la que me decomisaron mis cosas”.

El comportamiento en las redes sociales puede “delatar” opiniones políticas, desacuerdos, avenencias, comentarios y debates. El ciberespacio se ha convertido en un nuevo escenario de combate donde algunos se enfrentan y se expresan libremente sin ningún tipo de censura. Ángel solía navegar por internet y compartir también las noticias de Cuba que los medios oficialistas no publican. Según varios amigos suyos, fue este el verdadero motivo del registro y el decomiso de sus equipos.

“Al parecer un nuevo tipo de ‘cederista’ (miembro del CDR, Comité de Defensa de la Revolución) digital o más bien un ‘ciberchivato’ se encontraba entre los amigos de Ángel de sus redes sociales y lo denunció en la Policía. Cuando vemos alguien de nuestro pueblo que nos envía una solicitud de amistad lo aceptamos, pero realmente no conocemos quién es quién y qué está realmente haciendo en Facebook”, comenta un amigo de Ángel que también pidió el anonimato.

“Ellos a lo largo de la historia han sabido vigilar todo muy bien y ahora es el turno de las nuevas tecnologías y se han modernizado los métodos. Hay personas que piensan que ellos no pueden entrar a Facebook y están más que equivocadas. Mi consejo para todos los cubanos es que no acepten a nadie sin conocerlo bien en sus redes sociales, podría ser un informante”, añade el joven.

Facebook es la red social de preferencia en la Isla. En un análisis de gs.statcounter.com en el mes de abril del 2018 hasta la fecha, la red social cuenta con un 52,42% de preferencia seguido por YouTube con 28,75%.

Aunque la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con sede en Ginebra clasifica a Cuba en el puesto 125 entre 166 países en desarrollo de las telecomunicaciones, siendo esta la cifra más baja de América, cada día son más los cubanos que usan las nuevas tecnologías.

(Publicado en Cubanet el 14 de mayo del 2018)