Consejo de Seguridad falla de nuevo en adoptar resoluciones sobre guerra en Gaza

Mike Driquez, Vicecónsul General del Estado de Israel en Miami, ofreció este jueves a la revista informativa Martí Noticias AM una actualización del conflicto entre Israel y Hamás, iniciado el pasado 7 de octubre con los ataques sorpresivos de las milicias palestinas respaldadas por Irán.

Las autoridades israelíes aseguran que han muerto más de 1.400 personas y que 222 permanecen secuestradas en Gaza. Mientras que el Ministerio de Salud de Gaza, bajo control de Hamás, certifican que más de 7.000 palestinos han muerto en los bombardeos de Israel.

El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas condenó el martes el ataque de Hamás contra la población israelí pero señaló que las acciones del grupo militante palestino "no ocurrieron de la nada".

Un día después, el Consejo de Seguridad no logró adoptar una posición sobre el conflicto y rechazó resoluciones contrapuestas de Estados Unidos y Rusia.

Coméntenos sobre lo sucedido en el Consejo de Seguridad de la ONU y las declaraciones del Secretario General Antonio Guterres.

No sé cómo cualquier persona puede justificar este tipo de acciones, cómo le pueden echar la culpa a Israel de esta guerra. Este ha sido el ataque terrorista más grande en la historia moderna, proporcionalmente quince veces más al ocurrido el 11 de septiembre en Estados Unidos. El Secretario General no ha dicho que la culpa es de Hamás sino de Israel. Sus palabras son parte de un problema. No hay justificación a esas afirmaciones. Las organizaciones que no reconocen lo que está pasando son parte del problema.

Israel advirtió que no habrá un alto al fuego. ¿Se extiende el conflicto entonces?

Hay un problema con el tema del alto al fuego y el tema de la proporcionalidad, son dos cosas que cada vez que tenemos una ronda escalada, pasa esto, pero quiero aclarar que, en este caso. estamos en guerra total contra el terrorismo, contra Hamás, no es solamente la guerra de Israel, es la guerra de todo el mundo, de toda la civilización.

Cuando nos dicen alto al fuego y de proporcionalidad son cosas que no podemos aceptar. No podemos aceptar un genocidio, el más terrible después del fin del Holocausto, con 1400 muertos, cada día recibo testimonios más fuertes, más satánicos de lo que pasó el 7 de octubre. Todavía hay personas que hablan de proporcionalidad. Esto no podemos aceptarlo.

Hay una guerra total, Hamás firmó su certificado de muerte cuando hizo estas acciones terribles y no vamos a tener un alto al fuego, no vamos a renunciar a defendernos.

Aún si hay una posibilidad de que Hézzbolla comete el error de involucrarse de manera más amplia no es nuestro propósito, pero si lo hacen, van a recibir el precio por sus acciones.

¿Qué espera el mundo, que vamos a ser crueles, salvajes, que entraremos a Gaza y haremos lo mismo que ellos hicieron?. Pues no, no somos así. Somos un país civilizado, democrático y haremos todo lo posible por defender a nuestros ciudadanos, al mundo y a la civilización.

¿Se identificaría más con la propuesta del Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken de hacer pausas para rescatar los rehenes y lo que ha dicho la prensa del plan que está diseñando Israel para este rescate?

Los parámetros hoy son muy complicados, hay más de 220 rehenes en la Franja de Gaza, incluso bebés, niños, además de la probabilidad de una escalada del conflicto con otros grupos terroristas y con Irán.

Existe además el tema de la población civil que no queremos dañar. Estamos haciendo mucho más que otros países y ejércitos del mundo cuando enviamos el mensaje de la necesidad de la evacuación.

Este conflicto aparecerá en los libros de guerra, porque estamos ante un conflicto ideológico, entre el bien y el mal, lo que está pasando en Israel fue un día que cambió al mundo, es algo que el mundo va a enseñar y aprender en los próximos siglos y es muy importante que la audiencia lo entienda.

Los parámetros que tenemos ahora son imposibles, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para rescatar a los rehenes, para no dañar a la población civil de Gaza, de eliminar al grupo Hamás y al resto de los grupos terroristas.

Cuando el secretario Blinken habla de una pausa, lo entendemos, es por eso que estamos haciendo todo lo posible para seguir llevando la ayuda humanitaria a Gaza.

Deben entender que los recursos que reciben, 2 billones de dólares que recibe cada año por Irán y otras organizaciones, Hamás utiliza un 95 % de esos recursos para la destrucción de Israel. Están hablando de la gasolina, tienen 500 mil litros, 149 mil galones disponibles para la población, pero quieren cambiar la imagen y presentarse como víctimas, no es su deseo ayudar a la población de Gaza sino destruir a Israel.

Hay que insistir que estos tipos de conflictos inician en Israel, pero después se amplían por el mundo. El ejemplo son las declaraciones del director político de Hamás, quien amenazó con matar no solo a los judíos, dijo que van a aniquilar también a los cristianos, incluso a los musulmanes, que no piensen de manera radical como ellos.

Reitero que los caracteres de este conflicto son muy complicados y que vamos hacer todo de manera estratégica y táctica para eliminar a este grupo.