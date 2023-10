Análisis AP: Causa más probable de explosión en hospital fue fallo de un cohete lanzado desde territorio palestino

Un análisis de Associated Press de más de una docena de videos encontró que la mortal explosión en un hospital de Gaza el martes probablemente fue causada por un cohete, disparado desde el interior del territorio palestino, que se desvió de su rumbo y se rompió en el aire antes de estrellarse nuevamente contra el suelo. La falta de pruebas forenses y la dificultad de reunirlas sobre el terreno en medio de una guerra significa que no hay pruebas definitivas de que la desintegración del cohete y la explosión en el Hospital Árabe al-Ahli estén relacionadas. Sin embargo, la evaluación de AP cuenta con el respaldo de una variedad de expertos con especialidades en inteligencia de código abierto, geolocalización y cohetes.



Poco antes de las 19 horas del martes, una ráfaga de cohetes iluminó el cielo oscuro sobre Gaza. Videos analizados por The Associated Press muestran a uno desviándose de su rumbo, rompiéndose en el aire antes de estrellarse contra el suelo.



Segundos después, los videos muestran una gran explosión en la misma zona: el sitio del Hospital Árabe al-Ahli de Gaza.



Hallar al culpable de la ardiente explosión ha desatado un intenso debate y acusaciones entre el gobierno israelí y los militantes palestinos, aumentando aún más las tensiones en su guerra de dos semanas.



La AP analizó más de una docena de videos de los momentos previos, simultáneos y posteriores de la explosión del hospital, así como imágenes y fotografías de satélite.

El análisis de AP muestra que el cohete que se rompió en el aire fue disparado desde dentro del territorio palestino, y que la explosión del hospital probablemente fue causada cuando parte de ese cohete se estrelló contra el suelo.



La falta de pruebas forenses y la dificultad de reunir ese material sobre el terreno en medio de una guerra hacen que no haya pruebas definitivas de que la desintegración del cohete y la explosión en el hospital estén relacionadas.

Sin embargo, la evaluación de AP cuenta con el respaldo de una variedad de expertos con especialidades en inteligencia de código abierto, geolocalización y cohetes.



"A falta de pruebas adicionales, el escenario más probable sería que se tratara de un cohete lanzado desde Gaza que falló en pleno vuelo y que impactó por error en el hospital", dijo Henry Schlottman, ex analista de inteligencia del ejército estadounidense y experto en fuentes abiertas, experto en inteligencia.



LO QUE AP ENCONTRÓ



La AP llegó a su conclusión revisando más de una docena de videos de transmisiones de noticias, cámaras de seguridad y publicaciones en redes sociales, y comparando las ubicaciones con imágenes satelitales y fotografías anteriores a la explosión.



Un vídeo clave en el análisis llegó poco antes de las 19:00 horas. hora local, cuando el canal de noticias en idioma árabe Al Jazeera transmitía en vivo una cobertura del horizonte de la ciudad de Gaza. Mientras habla un corresponsal, la cámara se desplaza para acercarse a una andanada de cohetes que se disparan desde un suelo cercano.



Uno de los cohetes parece desviarse de los demás, alejándose de las luces distantes de Israel y regresando a una ciudad de Gaza a oscuras, donde la electricidad ha sido cortada en gran medida. La cámara sigue la luz de la cola del cohete mientras se arquea en el cielo hacia arriba y hacia la izquierda. De repente, el cohete parece fragmentarse y un trozo parece romperse y caer. Otro fragmento se dispara bruscamente hacia arriba y hacia la derecha, ardiendo antes de explotar en un destello parecido a un fuego artificial, dejando un breve rastro de chispas.



Luego se ve una pequeña explosión en el suelo a lo lejos, seguida dos segundos más tarde por una explosión mucho mayor, más cerca de la cámara. El cintillo inferior de la transmisión en vivo especifica que son las 6:59 p.m. hora de Gaza.



Usando mapas e imágenes satelitales, la AP pudo comparar la vista de la explosión desde la cámara en vivo de Al Jazeera con un piso superior del edificio que alberga la oficina de Al Jazeera en Gaza, que está a menos de una milla (1,5 kilómetros) del Hospital Árabe Ahli. Utilizando otros edificios visibles en la imagen, la AP pudo confirmar que la explosión más grande vista a las 6:59 p.m. estaba en la dirección precisa del hospital.



Un segundo video, tomado de una cámara dentro de Israel en el mismo momento que las imágenes de Al Jazeera y obtenido por AP, muestra una andanada de al menos 17 cohetes lanzados desde el interior de Gaza antes de que una gran explosión ilumine el horizonte en el lado palestino de la frontera. La cámara está enfocada en un edificio en Netiv Ha'asara, una comunidad israelí a pasos del muro fronterizo, y mira hacia el suroeste, lo que confirma que los lanzamientos de cohetes y la explosión fueron en dirección a la ciudad de Gaza.



Un tercer video de la estación de noticias israelí Canal 12, tomado con una cámara en el piso superior de su edificio en Netivot, una ciudad a unas 10 millas (16 kilómetros) al sureste del hospital en la ciudad de Gaza, también capturó el bombardeo de cohetes disparados a las 6 :59 p.m.



Vistos juntos, los tres videos muestran que se lanzaron múltiples cohetes desde el interior de Gaza antes de que uno pareciera haberse desintegrado en el aire, unos tres segundos antes de la explosión en el Hospital Árabe al-Ahli.



A las 7 de la tarde, un minuto después de la explosión, las Brigadas al-Qassam del ala militar de Hamás dijeron en una publicación en su canal de Telegram que “dispararon contra la ocupada Ashdod con una andanada de cohetes”. Ashdod es una ciudad costera israelí a unas 30 millas (50 kilómetros) al norte de Gaza.

Minutos más tarde, la Jihad Islámica, un grupo militante que trabaja con Hamás, también publicó en Telegram que había lanzado un ataque con cohetes contra Tel Aviv en respuesta a “la masacre contra civiles”. Durante la siguiente hora, hubo cinco publicaciones más de grupos militantes anunciando ataques de cohetes contra Israel.

El ejército de Israel ha dicho repetidamente que no atacó el hospital y culpó a un misil errante lanzado desde Gaza por la Jihad Islámica. La evaluación de Israel, respaldada por la inteligencia estadounidense y el presidente Joe Biden, también citó la falta de un gran cráter y de daños estructurales extensos que serían consistentes con una bomba lanzada por un avión israelí.

Hamás califica la narrativa de Israel de “inventada” y lo acusa de castigar al hospital por ignorar una advertencia de evacuación dos días antes, aunque no ha publicado ninguna evidencia que respalde sus afirmaciones.

El portavoz de Hamás, Ghazi Hamad, dijo a la AP que el grupo acogería con agrado una investigación de las Naciones Unidas sobre la causa de la explosión.

"Miren la posición estúpida que adoptó el presidente de los Estados Unidos de América, quien dijo: 'Estoy de acuerdo con la versión de Israel' sin ninguna investigación", dijo Hamad. "Desafortunadamente, el mundo occidental está lleno de hipocresía".

LO QUE DICEN LOS EXPERTOS

El análisis visual de AP incluye media docena de expertos que coincidieron en que el escenario más probable era que un cohete procedente del interior de Gaza se desviara y se desintegrara segundos antes de la explosión.

Andrea Richardson, experta en análisis de inteligencia de fuente abierta y consultora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley, dijo que los puntos de referencia específicos visibles en los videos muestran dónde se lanzaron los cohetes.



"A partir de las pruebas en vídeo que he visto, queda muy claro que los cohetes provinieron del interior de Gaza", dijo Richardson, abogada de derechos humanos e investigadora experimentado en crímenes de guerra que ha trabajado en Medio Oriente.

La experta añadió que el momento de los lanzamientos de los cohetes, la explosión y los primeros informes de que el hospital había sido alcanzado también parecían confirmar la secuencia de los acontecimientos.



Si bien siguen siendo potencialmente letales, las ojivas explosivas que llevan los cohetes caseros utilizados por los militantes en Gaza pueden ser relativamente pequeñas en comparación con las municiones utilizadas por grandes ejércitos como los de Estados Unidos y Rusia. Con las fronteras y los puertos de Gaza bloqueados durante la última década, los militantes a menudo construyen cohetes y lanzan tubos dentro de Gaza utilizando cualquier pieza y material que puedan encontrar, incluidas tuberías de agua subterráneas.



Justin Crump, ex oficial del ejército británico y consultor de inteligencia, dijo que el margen de error de este tipo de cohetes caseros es alto.



"Se puede ver obviamente que falla en vuelo, gira y se desintegra, y los impactos en tierra siguen a eso", dijo Crump, director ejecutivo de Skyline, una firma de asesoría estratégica con sede en Londres. "La explicación más probable es que se trató de un trágico accidente".



Tal escenario se desarrolló el año pasado, cuando los cohetes disparados por la Jihad Islámica fallaron y mataron, al menos, a una docena de residentes de Gaza. La AP informó en ese momento que imágenes de televisión en vivo mostraban que los cohetes militantes fallaban en vecindarios residenciales densamente poblados.



BRECHA DE TRES SEGUNDOS



Algunas de las preguntas sobre quién tiene la culpa se centran en el lapso de tres segundos entre la explosión del cohete en el cielo y la explosión en tierra en el Hospital Árabe al-Ahli, y si esos dos eventos están relacionados, especialmente porque los videos analizados por AP no parecen mostrar ningún rastro de luz que siga al cohete hasta el suelo.



Expertos externos dijeron que no es posible descartar con absoluta certeza que los lanzamientos de cohetes que tuvieron lugar cerca del hospital y el momento de la explosión segundos después sean sólo una coincidencia. Sin embargo, también señalaron que no hay evidencia que respalde ese escenario.



Richardson dijo que las marcas de tiempo en los videos que muestran los lanzamientos de cohetes desde Gaza, el mal funcionamiento en el aire y la gran explosión que golpeó el hospital, con segundos de diferencia, proporcionaron una cadena lógica de eventos.



"Un período de tiempo increíblemente pequeño", dijo.



El analista de inteligencia Schlottman dijo que el escenario más probable sigue siendo que se tratara de un cohete militante que de alguna manera tuvo algún tipo de mal funcionamiento en pleno vuelo y luego aterrizó en el hospital.



"Tenemos un video de cuando ocurrió la explosión y el único cohete visible en ese video fue el que tenía esa trayectoria divergente", dijo. “No podemos excluir otros escenarios. ... Justo lo que tenemos ahora apunta a eso”.

PRUEBAS SOBRE EL TERRENO



Aproximadamente 10 minutos después de que los múltiples lanzamientos de cohetes desde Gaza fueran capturados en video el martes por la noche, comenzaron a aparecer publicaciones en las redes sociales. La AP verificó un video tomado desde un balcón cerca del hospital que muestra el momento del impacto, con el fuerte silbido seguido de una enorme bola de fuego y el estallido de una explosión masiva. AP no pudo encontrar evidencia visual que respaldara la especulación de que la explosión fue provocada por un coche bomba u otro dispositivo similar.

"¡Oh Dios! ¡Oh Dios!" exclama una voz de hombre en árabe. "¡El hospital!" dice una segunda voz masculina.

Otros videos y fotografías revisados por AP parecen mostrar la explosión en el estacionamiento y patio central del hospital, donde los civiles se habían refugiado después de recibir órdenes de evacuar la ciudad. Algunas imágenes muestran coches en llamas y más de una docena de cadáveres, incluidos niños.

Las fotografías de AP tomadas la mañana siguiente de la explosión no mostraron evidencia de un gran cráter en el lugar del impacto que fuera consistente con una bomba como las lanzadas por aviones israelíes en otros ataques recientes. Los edificios del hospital que rodeaban el área exterior en el centro de la explosión todavía estaban en pie y no parecían sufrir daños estructurales significativos.

Un pequeño cráter fotografiado en el estacionamiento del hospital parecía tener aproximadamente un metro de diámetro, lo que sugería un dispositivo con una carga explosiva mucho menor que una bomba. Si bien el extenso arsenal de Israel incluye misiles más pequeños que pueden ser disparados desde helicópteros y drones, no ha habido evidencia pública de tales ataques con misiles en el área alrededor del Hospital Árabe al-Ahli el martes por la noche.

David Shank, coronel retirado del ejército estadounidense y experto en cohetes y misiles militares, dijo que la gran bola de fuego capturada en vídeo en el hospital podría explicarse por el hecho de que el cohete militante que funcionaba mal impactó prematuramente y todavía estaba lleno de propulsor. Ese combustible altamente volátil se encendió cuando golpeó el suelo, provocando una gran explosión pero dejando un cráter relativamente pequeño.

Después del ataque sorpresa de Hamás el 7 de octubre contra el sur de Israel, en el que murieron 1.400 personas y otras 200 fueron tomadas como rehenes, el ejército de Israel dijo que arrojó más de 6.000 bombas sobre Gaza sólo en la primera semana de la guerra, y los funcionarios de Gaza dicen que esa campaña hasta ahora ha provocado más de 4.100 muertes.

El portavoz de Hamás, Hamad, dijo que funcionarios israelíes habían amenazado al hospital árabe de al-Ahli y otras instalaciones médicas, y ordenaron su evacuación antes de la mortal explosión. Sostuvo que los misiles pertenecientes a Hamás y a la Jihad Islámica no habrían sido capaces de infligir tal daño.

Los operadores del Hospital Árabe Al-Ahli publicaron en su sitio web que el centro oncológico de la instalación fue atacado por Israel tres días antes de la mortal explosión, dejando un agujero en una pared exterior y un proyectil de artillería sin explotar junto a una máquina de ultrasonido.

TEORÍA DE LA CÚPULA DE HIERRO



En los días posteriores a la explosión, ha circulado especulación en las redes sociales de que la desintegración del cohete y la explosión en tierra fueron causadas por el sistema de defensa Cúpula de Hierro de Israel, que está diseñado para disparar tales cohetes desde el cielo.

Israel ha dicho que no utiliza su sistema Cúpula de Hierro dentro de Gaza, sino para interceptar y destruir cohetes que ingresan al espacio aéreo israelí.

Los expertos también notaron que múltiples videos cercanos al momento de la explosión del hospital no mostraban evidencia visible de que Israel disparara misiles Cúpula de Hierro al espacio aéreo sobre Gaza.

John Erath, director principal de políticas del Centro para el Control de Armas y experto en defensa antimisiles, dijo que si bien podría ser técnicamente posible que el sistema de Israel interceptara un misil sobre Gaza, en este caso sería poco probable porque el proyectil iniciaba su trayectoria de vuelo – todavía en ascenso – y el sistema está diseñado para interceptar solo proyectiles que van en una trayectoria de vuelo hacia una parte poblada de Israel.

"No estoy diciendo que sea imposible", dijo Erath. "Pero según mi comprensión de cómo funciona el sistema, es poco probable".

El experto en misiles Shank añadió: "No atacan a un objetivo a menos que vaya a impactar un activo crítico como un área de población, tal vez una red eléctrica, tal vez una base militar".

"Está técnicamente diseñado para realizar el mejor disparo que le dé la mayor probabilidad de matar", dijo. "Y para la Cúpula de Hierro... eso no es sobre Gaza".