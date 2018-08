Colombia pedirá a la ONU enviado especial por crisis de inmigrantes venezolanos

Colombia propondrá a la Organización de Naciones Unidas (ONU) la designación de un enviado especial para que coordine la atención de la crisis humanitaria por la inmigración de cientos de miles de venezolanos a su territorio y a otros países de la región, dijo el viernes el canciller Carlos Holmes Trujillo.

Más de un millón de personas ha llegado a Colombia desde Venezuela en el último año y medio, presionadas por la hiperinflación, además de una escasez generalizada de alimentos y medicinas en el país socialista. Los dos países comparten unA frontera terrestre de 2.219 kilómetros.

"Vamos a insistir en el fortalecimiento de un fondo humanitario de emergencia y vamos a plantear la creación de la figura de un enviado especial dentro del marco de las Naciones de Unidas para que coordine la acción multilateral que serequiere a la luz de crisis humanitaria que estamos viviendo",dijo el canciller en una conferencia de prensa.

Colombia ha destinado millonarios recursos a suministrar atención médica, alimentos y albergue a venezolanos que han llegado a su territorio. Estados Unidos ha aportado más de 46 millones de dólares en ayuda humanitaria para la respuesta regional a la crisis venezolana. La embajadora estadounidenses ante la ONU, Nikki Haley, visitó esta semana la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela y conoció de primera mano la magnitud de la tragedia que padecen los venezolanos que escapan.

Trujillo también se refirió al anuncio Venezuela de que solicitará en extradición seis personas, incluido el diputado opositor Julio Borges, a quienes acusa de estar implicados en la explosión de drones en un acto militar al que asistía el sábado el presidente Nicolás Maduro. "A mí no me gusta hablar sobre hipótesis, veremos. Hasta esta mañana (...) se me dijo que la solicitud de extradición no ha llegado formalmente, si va a llegar o no, no lo sé", dijo el canciller colombiano.

Reuters