Celebran juicio a diplomáticos cubanos en España acusados de agredir a activistas (VIDEO)

El juzgado de Santiago de Compostela en Galicia, España celebró este jueves el juicio contra la excónsul de Cuba, Yahima Martínez Millán y su esposo Armando González Pazo acusados por una presunta agresión a la ciudadana portuguesa Vania Coelho Da Cunha Guimaraes y a la defensora de derechos humanos cubana Avana de la Torre.

“Yo espero que, aunque el juicio no tuvo ninguna connotación política, aunque yo intenté por todos los medios decir que esto pasó, única y exclusivamente, porque yo hice un Camino de Santiago por la libertad de Cuba, porque yo a esa cónsul no la conocía, pero a mí nadie en la calle me puede agredir, puede coartar mi libertad de expresión o mi libertad de movilidad”, explicó en un Facebook Live, Avana De la Torre, que fue quien puso la demanda contra la funcionaria cubana.

El hecho ocurrió el 26 de julio de 2022, cuando varios activistas fueron a poner flores y a gritar frases contra el gobierno cubano, en un busto de José Martí, ubicado cerca de la legación consular de La Habana en Galicia. En el mismo monumento los empleados castristas tenían previsto un acto por el aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y de Bayamo.

Los diplomáticos del régimen, entre ellos, la entonces cónsul, arrebataron y rompieron el teléfono con el que los activistas filmaban su acción cívica y además los golpearon, empujaron y arañaron, mientras les gritaban frases insultantes, según alegan los demandantes.

“Esta persona lo hizo porque yo estaba diciendo algo que a ellos les incomodaba: que Cuba exporta la represión, que Cuba es un estado fallido, es una dictadura, libertad para los presos políticos”, insistió De la Torre.

La acusada fue declarada en rebeldía por no presentarse al juicio, a pesar de haber sido avisada, según advirtió la activista.

“Vamos a esperar la sentencia que es el día 20 [de octubre]. Yo sé que de esta sentencia no se va a sacar nada porque, bueno, me tenía que pagar el móvil que me rompió, pero eso es lo de menos, sentar en el banquillo de los acusados a un cónsul vale todo, porque nosotros esto es lo que tenemos que hacer, denunciarlos donde quiera que estén”, dijo la cubana.

Poco tiempo después del incidente, antes de cumplir su mandato, Martínez Millán, fue retirada de su cargo y volvió a La Habana. Se desconoce si la sustitución de la diplomática estuvo relacionada con el proceso judicial en marcha contra ella.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) no ha informado, hasta el presente, sobre su destino laboral.