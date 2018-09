"Castro-Enteritis": 110 británicos que enfermaron en hotel cubano entablan demanda

“CASTRO-ENTERITIS: Docenas de británicos se preparan a demandar después de caer enfermos este verano en hotel de cinco estrellas cubano”. Así titula el tabloide londinense The Sun un reportaje sobre una demanda en ciernes por parte de vacacionistas británicos que enfermaron este año en el hotel Playa Pesquero, de la provincia cubana de Holguín.

La instalación, comercializada como de cinco estrellas y propiedad del Grupo de Turismo Gaviota ─parte del complejo militar-empresarial cubano GAESA─, parece haberse convertido en la capital de la gastroenteritis en el mapa turístico cubano.

El diario cita un caso: Stephen Denham y su esposa Kathleen, de Radcliffe, en el Gran Manchester, pasaron la mayor parte de unas vacaciones de diez días, por las que pagaron 2.099 libras esterlinas, vomitando y con suero intravenoso.

Pero las “docenas” que menciona el diario solo toman en cuenta lo que va de 2018: 37 turistas que desean demandar a la compañía de viajes Thomas Cook. En realidad solamente el bufete de abogados Irwin Mitchell ya estaba gestionando compensaciones para otros 41 británicos que vacacionaron en el Playa Pesquero en 2017 y para 34 que lo hicieron en 2016. La cifra no incluye otros casos exitosamente resueltos de 2014.

La noticia llega en mal momento para Thomas Cook, agobiada por el impacto de la extraña muerte de una pareja de turistas por fallos respiratorios en un hotel de Egipto.

Una portavoz de Tla agencia de viajes aseguró que en el hotel cubano “se implementaron medidas adicionales para garantizar un alto nivel de higiene en todo momento”.

Sin embargo, el hotel holguinero parece tener el récord en una saga de quejas sobre mala conservación de los alimentos y otros problemas de higiene y mantenimiento en hoteles de la isla, especialmente por parte de turistas británicos y canadienses. Los peores casos son los de intoxicaciones alimentarias con Salmonella, E. Coli y otras bacterias.

Una opinión dejada hace tres semanas en el sitio Tripadvisor es ilustrativa. La firma el usuario Mobile599122, de ​Glasgow, Escocia:

"Playa Pesquero ¿habrá otra muerte por intoxicación alimentaria aquí? Estoy tan molesto y enojado porque sigue sucediendo lo mismo en este hotel 6 meses después de que nosotros tuviéramos exactamente la misma experiencia. ¿Qué está pensando Thomas Cook? Cuando llegamos a casa, los únicos recuerdos que teníamos de esas vacaciones eran una historia de contaminación, enfermedades, medicamentos, diarrea, gastos médicos, sueros intravenosos, niños llevados en ambulancia… y parece que nada ha cambiado. El centro médico se quedó sin medicamentos mientras estábamos allí. A la gente les estaban cobrando de £ 200 a £ 400 por la misma medicación y sueros. Una de los huéspedes que conocimos, que es enfermera aquí en el Reino Unido, nos informó que estábamos malgastando nuestro dinero en intravenosos... para que surtan efecto tendríamos que tenerlo puesto toda la noche, no la noria sinfín de una hora que veíamos día tras día en el resort.

Thomas Cook me ofreció £ 150 de indemnización por pasajero, lo cual rechacé. Ahora he llevado el asunto a un tercero y con suerte me reembolsarán al menos el costo de mis vacaciones... como dijo uno de nuestros compañeros vacacionistas, ¡este hotel mantiene trabajando a la profesión médica en Cuba! Terrible lugar. Si en algún momento en el futuro llega allí, exija que lo cambien de hotel".

Los problemas recurrentes en el Hotel Playa Pesquero no fueron óbice para que fuera escogido como sede de la Feria Internacional de Turismo FitCuba 2017, como parte de un esfuerzo por publicitar el turismo en Holguín.

Con bajas sensibles en mercados importantes como los de Canadá y Estados Unidos, Cuba renunció a alcanzar este año su meta de cinco millones de turistas.