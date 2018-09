Cerca de 60 turistas británicos se reportan enfermos por brote de salmonela en Cuba

El gigante de los viajes turísticos Thomas Cook está nuevamente en el candelero después de que turistas británicos que se hospedaban en uno de sus hoteles en Cuba fueran sometidos a tratamiento intravenoso con antibióticos tras caer gravemente enfermos por intoxicación con salmonela.

No es el primer caso en Cuba. La semana pasada una joven británica que gastó unos 5.000 dólares en viajar a Cuba para casarse reportó que debió ser hospitalizada junto a otros cuatro invitados a la boda debido a un presunto cuadro de salmonela, reportó el sábado el Mirror.

Leigh y Matthew Hall invitaron a 24 amigos y familiares al Hotel Playa Pesquero de Holguín, donde planearon con antelación una romántica ceremonia nupcial en la playa, pero la boda se volvió una pesadilla cuando la novia comenzó a sentirse mal.

Hall pasó su luna de miel con diarrea, vómitos y fiebre alta, según dijo al Daily Mail.

Ahora los turistas que se hospedaron en el mismo hotel, de modalidad todo incluido y cuatro estrellas, informan en las redes sociales sobre un brote masivo de "intoxicación alimentaria" en sus instalaciones.



Facebook se llenó de quejas de clientes molestos por las pésimas condiciones higiénicas del hotel cubano. Uno de los turistas dijo que había moscas volando sobre la comida, y que la carne y el pescado "se pudrieron", ya que no se usaba hielo para preservarlos.



Una usuaria identificada como Maja25x, de Manchester, dijo que su esposo "se enfermó con intoxicación alimentaria así como muchas otras personas y sus hijos, y escuchamos de Thomas Cook que había unas sesenta personas enfermas”.



"Mi marido recibió una inyección, antibióticos y también un suero intravenoso. Ha sido una pesadilla. El hotel trata de ocultar el brote ofreciendo tratamientos médicos gratuitos solo después de que la gente firme un descargo de responsabilidad que declara que no se enfermó en el hotel, y que no puede hacer ningún comentario al respecto".



Y un padre de cuatro hijos que acaba de regresar del complejo hotelero dijo que su familia, incluidos sus hijos, se enfermó.

Un viejo problema en hoteles cubanos

Las quejas vienen desde hace tiempo. Entre 2012 y 2014, según informes, el hotel fue golpeado por dos brotes distintos de intoxicación alimentaria, lo que obligó a Thomas Cook a gastar 150.000 euros en 20 clientes que reclamaron compensación, según un reporte del Daily Mail citado por el Mirror.



Turistas que han viajado a complejos hoteleros de la isla se han reportado enfermos de salmonelosis, intoxicación causada por alimentos contaminados con la bacteria salmonela que ocasiona fiebre, diarrea y cólicos entre las 12 y las 72 horas después de ingerir los alimentos en mal estado.

En marzo de 2017, Debbie Wood y su familia pagaron 6.000 libras esterlinas por un paquete todo incluido en el Memories Varadero del Grupo Gaviota. Su hija de 10 años Talía requirió atención médica urgente y estuvo en cama casi todo el tiempo de las vacaciones.

Debbie Wood y su familia pensaron unirse a otros huéspedes del hotel para presentar una demanda colectiva contra Thomas Cook, según reportó entonces The Sun.

En diciembre de 2016, varios turistas canadienses vieron sus vacaciones frustradas tras ingerir alimentos en mal estado en diferentes hoteles de Varadero. “El pollo siempre estaba medio crudo”, denunció uno de ellos al diario Global News.

Los recientes reportes de turistas británicos enfermos en el resort cubano llegan justo 14 días después de que la pareja John y Susan Cooper murieran en un hotel de Thomas Cook en Egipto.



(Con información del Mirror, Daily Mail y archivo Martí Noticias)