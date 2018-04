Bruselas "toma nota" del nombramiento de Díaz-Canel

BRUSELAS - La Unión Europea (UE) espera que el diálogo con Cuba iniciado con el primer acuerdo bilateral en 2016 "continúe y se profundice" tras la designación del primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como sucesor de Raúl Castro al frente del Gobierno de la isla.



Según dijo hoy el portavoz comunitario Carlos Martín Ruiz de Gordejuela en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE), Bruselas "toma nota" de este nombramiento, aunque no quiso "ir más lejos" en el comentario sobre la nueva etapa política que se abre en Cuba después de 60 años de castrismo.



"El presidente (Jean-Claude) Juncker no ha mandado una carta" a Díaz-Canel, señaló el portavoz, preguntado por una posible misiva de felicitación al político.



"Lo que esperamos es que el diálogo en este nuevo marco continúe y se profundice con Cuba", zanjó.



El actual primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de 57 años, fue propuesto este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de la isla para ocupar la Presidencia del país en sustitución de Raúl Castro, de 86 años, quien deja el cargo tras dos mandatos.



La Unión Europea y Cuba cuentan con el primer marco legal para regular sus relaciones, un acuerdo de diálogo político y cooperación que entró en vigor provisionalmente en noviembre de 2017 y que marca el fin del aislamiento de La Habana como el único país de la región con el que la UE no tenía aún un pacto bilateral.



Negociado de abril de 2014 a marzo de 2016, este pacto prevé, según la UE, ayudar a reforzar la democracia y el respeto de los derechos humanos, y dar una plataforma común para la inversión bilateral y para cooperar más estrechamente en desafíos globales.

[Agencia EFE]