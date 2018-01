Aumentan las dudas sobre abandono real del poder de Raúl Castro

Raúl Castro no abandonará el poder real en Cuba, aunque deje sus cargos en el gobierno, afirmó su ex jefe de despacho, Alcibiades Hidalgo, en declaraciones formuladas al sitio T13 Semanal de Chile.

“Esto no es nada más que una pantomima más bien grotesca de un relevo, que no es nada del gusto del pueblo de Cuba”, afirmó Hidalgo ex miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, quien se escapó de Cuba en julio de 2002. “El va a continuar siendo el primer secretario del Partido Comunista que, por definición, es la fuerza que dirige la sociedad cubana, como incluso reza en la Constitución, y va a dejar al frente del gobierno a un hombre más joven (el actual vicepresidente Miguel Díaz-Canel), cuestionado por sus iguales y que tiene que comenzar a ejercer ese poder ilimitado bajo la supervisión y el completo control de un Raúl Castro que va a seguir siendo la verdadera fuerza dirigente del país, como lo ha sido en los últimos años después que sucedió a su hermano”.

Hidalgo restó importancia a la hipótesis que han circulado recientemente sobre la posibilidad de que el sucesor de Raúl Castro, como presidente del Consejo de Estado y Ministros sea su hijo, el general Alejandro Castro Espín, a quien calificó como “una figura gris, sin ningún valor salvo su árbol genético, que no tiene nada que le dé la legitimidad a los ojos de los propios líderes de aquella revolución de 1959 y mucho menos a los ojos del pueblo cubano”.

“Hay un proyecto peregrino, de cierta herencia familiar, de dar continuidad a una dinastía de los Castro a través del hijo del propio Raúl. ¿Cuál es el derecho de la familia Castro a atribuirse una herencia del poder en Cuba después de 60 años de ejercerlo y, sobre todo, de los resultados que ha tenido ese largo gobierno?”, señaló.

Hidalgo lamentó la visita realizada a Cuba la pasada semana por la presidenta chilena, Michelle Bachelet, que fue precedida días antes por la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el senador estadounidense republicano Jeff Flake.

“Para Raúl Castro, que está buscando una cierta legitimidad a su retiro formal del poder, estas visitas son muy beneficiosas”, afirmó.

(Con información publicada en el sitio digital T13 Semanal de Chile)