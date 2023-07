Asesinato en San José de las Lajas eleva a 53 los feminicidios registrados en Cuba en 2023

Leidy Mariam Durruty García, una joven de 32 años, fue asesinada por su pareja el pasado 16 de julio en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Con su muerte, el subregistro de feminicidios en Cuba documentado por la plataforma Yo Sí Te Creo y el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) en lo que va de 2023 se eleva a 53.



Martí Noticias pudo comprobar el crimen con fuentes cercanas a la víctima. La joven regresaba de una fiesta cuando el agresor la asesinó con un arma blanca en la madrugada del domingo.



“Siempre te recordaré con esa sonrisa alegre, hoy dejas a tus amigos y familiares con un gran dolor en el corazón y te prometo que no te olvidaremos. EPD amiga y hermana mía”, escribió en Facebook Ennys Martínez Despaigne.

Seis días antes de la muerte de Durruty García otro hombre ultimó a su expareja en la localidad de Güines, provincia de Mayabeque. Rosmery Ponce Peña tenía 23 años y un niño pequeño. Había denunciado al agresor en ocasiones anteriores pero la policía nunca lo detuvo.



Familiares de la joven manifestaron durante varios días que estaban aterrorizados porque el asesino se había dado a la fuga tras cometer el crimen. Este lunes, una tía de Ponce Peña supo que el hombre se había entregado a las autoridades desde el sábado.

"No me dieron ninguna explicación de por qué no nos avisaron y nos han hecho vivir estos dos días de terror, temiendo que en cualquier momento entrara por esa puerta y nos matara… Hoy fue el primer día en que pude salir a la calle. Estamos más tranquilos pero seguimos reclamando justicia por haberle arrebatado la vida a una muchacha tan joven, con un futuro por delante y un hijo que adoraba", dijo al diario independiente 14ymedio Yesmely Peña Rondó.



La cifra de crímenes machistas en Cuba en 2023 (53) ha superado en casi una veintena los subregistros de períodos anteriores. En 2022 y 2021 las plataformas independientes contra la violencia de género verificaron 36 feminicidios cada año.



Los observatorios Yo Sí Te Creo en Cuba y OGAT anunciaron que intentan verificar un posible intento de feminicidio ocurrido recientemente en el barrio de Nuevo Vedado, en La Habana. También dijeron que trabajan en otros cuatro casos que requieren acceso a la investigación policial.



En abril, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, aseguró que habría "cero tolerancia" con la violencia machista en el país. No obstante, las autoridades no han respondido hasta el momento a la petición de más de una decena de organizaciones de la sociedad civil que exigen al gobierno que declare estado de emergencia, lo que permitiría establecer protocolos de protección para las sobrevivientes y medidas para prevenir la violencia de género.



“Pedimos tanto a los familiares de las víctimas como a la ciudadanía que si tienen algún tipo de información que no los hagan llegar por nuestros canales, porque es importante denunciar los feminicidios, contabilizarlos, analizarlos…Con el objetivo, sobre todo, de ejercer fuerza al gobierno para que implemente políticas públicas que contribuyan a la prevención de la violencia machista para que estas muertes no continúen ocurriendo”, explicó recientemente a Martí Noticias Iliana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas.



A mediados de junio el gobierno lanzó el primer Observatorio de Igualdad de Género (OCIG) e incluyó solo 18 casos de mujeres "víctimas de homicidio intencional como consecuencia de la violencia de género", apenas la mitad de los crímenes registrados ese año (36).



“Instamos a que de una manera rápida y eficaz comiencen a poner en práctica políticas públicas que realmente ayuden a prevenir esta lacra que afecta a toda la sociedad”, precisó Álvarez a nuestra redacción.



Desde 2019 los observatorios independientes llevan registro de los feminicidios, aunque las autoridades ni siquiera reconocen públicamente el término ni este ha sido tipificado en el Código Penal.



“El machismo siempre ha estado en Cuba y lo sabemos, solo que ahora podemos denunciar en las redes cómo nos afecta. Y ahora nos está afectando profundamente, cobrando las vidas de las cubanas. Vamos a movilizarnos, que esto tiene que parar”, explica una iniciativa lanzada por varias organizaciones de la sociedad civil que exige justicia y reparación para los familiares de las víctimas de feminicidios en el país.