Asesinan a joven custodio en Aeropuerto de Camagüey: “le dispararon a quemarropa con su propia arma”

A Cristian Castro Cannet, un joven cubano de 23 años que trabajaba como custodio en el Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte, en Camagüey, lo encontraron muerto este sábado en el área en el que hacía la guardia de seguridad, reveló a Martí Noticias un familiar de la víctima.



“Lo golpearon y le dispararon a quemarropa con su propia arma”, dijo.

Cristian se había quedado como trabajador de seguridad en el aeropuerto tras concluir el Servicio Militar Obligatorio. “Era un muchacho maravilloso”, cuenta Susana Infante Cannet -prima del joven-, quien no cree que se trate de un ajuste de cuentas. “Se llevaron el arma con la que estaba en la posta y su celular. El cadáver lo encontró el custodio que hacía el cambio de turno con él”, precisó.



El hecho había sido reportado este domingo por el periodista independiente José Luis Tan Estada. Varios familiares también confirmaron el asesinato en redes sociales, aunque hasta el momento las autoridades no han informado sobre lo ocurrido.



“Mi primo, te quitaron la vida injustamente, pero allá arriba hay un dios que todo lo puede y vamos a hacer justicia por ti… Siempre estarás presente entre nosotros, no sabes el dolor tan grande que tenemos toda tu familia en el corazón…”, comentó en Facebook Infante Cannet.



“Acabo de darle el último adiós a mi hermano, acabo de darle el último beso en su mejilla fría, acabo de sentir un inmenso dolor en el corazón y solo espero que nuestras autoridades atrapen al asesino que le arrebató la vida sin consuelo a mi bebé. Sé que nada de lo que se haga te devolverá a nosotros pero pido justicia para mi hermano, pido justicia para ese joven de 23 años llenos de vida, pido justicia para el muchacho inocente y risueño, pido justicia para Cristian Castro Cannet, pido justicia”, escribió en la red social la hermana del occiso, que se identifica como Marice La Divina.

Un custodio del Aeropuerto consultado por el medio independiente CubaNet denunció que en la zona donde hacía la guardia el joven no existen barreras de seguridad. “Es oscura. No hay luz en todo eso. La cerca no sirve y la hierba te llega a la cintura a veces. Ahí es muy fácil que cualquier extraño se meta… Esto pasó de día, con el sol afuera; imagina los riesgoso que es estar ahí en la noche”.



Según dijo, Cristian se encontraba en la posta 8 (P8), ubicada en la cabecera de la pista. “Hemos denunciado la falta de seguridad en la mayoría de las postas y la escasez de medios de trabajo, porque no solo es la 8 la peligrosa. Todas están parecidas y no hacen nada. Hablar es por gusto”, agregó.



En medio de la escalada de violencia que vive el país, el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista, publicó esta semana un editorial en el que culpan a medios independientes y “enemigos de la revolución” de “magnificar” los hechos delictivos “para ofrecer al mundo y a los millones de usuarios de las redes una imagen destructiva de nuestra sociedad”.



El artículo, que menciona la “compleja situación socioeconómica” como una de las causas fundamentales de la delincuencia, ofrece algunas cifras de los crímenes y delitos cometidos en Cuba en lo que va de año, una información que los medios oficiales no revelan con regularidad.



Para el periodista José Raúl Gallego, “en su intención de disminuir la complejidad del escenario y maquillar el mal trabajo de unas fuerzas de seguridad más enfocadas en perseguir a quien piensa diferente que a los que cometen delitos reales, el texto libera un dato que muestra que la situación es mucho peor de lo que intentan tapar".



Según dijeron, entre enero y junio de 2023 se han realizado más de 11.500 acciones de prevención y enfrentamiento contra el delito, “en las que más de 12.000 individuos fueron imputados por ser comisores de diversas modalidades delictivas”.



"Los hechos violentos que han ocurrido constituyen el 8,5 % del total de delitos registrados en lo que va de año, y el 60 % de los autores fueron detenidos e imputados. Sin embargo, en los casos donde resultan fallecidas personas o se utilizan armas de fuego, los niveles de esclarecimiento son superiores al 90 %", recoge el texto publicado por Granma.