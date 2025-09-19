Asesinado un jefe de sector de la policía en Caibarién

Getting your Trinity Audio player ready...

El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) confirmó este viernes el asesinato del capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) Leonel Mesa Rodríguez, de 62 años, en la provincia Villa Clara.

Conocido en la zona por el apodo de “Cal Viva”, su cuerpo fue encontrado en el consejo popular La Reforma, en la carretera que une Remedios con Caibarién, junto a la moto que utilizaba en sus labores como agente del orden.



Según la nota oficial, presentaba seis heridas de arma blanca y un disparo en la cabeza, lo que confirma que se trató de un ataque directo.

Un video en redes sociales deja ver el cadáver en la escena del crimen, aún sin custodiar, y que se mantuvo el tránsito de varios vehículos por la carretera donde fue encontrado el capitán.

El MININT dijo que “actos repudiables como este tendrán siempre la respuesta contundente de las leyes revolucionarias”, y expresó condolencias a la familia del agente, resaltando sus casi 24 años de servicio.

La zona permaneció acordonada durante horas, con fuerte presencia policial y de la Seguridad del Estado, dijeron testigos a Martí Noticias.

Varias personas aseguran que el disparo que recibió salió del mismo revólver que portaba el capitán.

Un personaje polémico

La muerte de Mesa ha generado opiniones encontradas. Vecinos lo recuerdan por su dureza como jefe de sector en La Reforma, donde varias personas terminaron encarceladas tras sus actuaciones.

En junio pasado había sido ascendido por su labor en la represión, según recordaron medios independientes.

Mientras unos lo describen como un represor temido en la comunidad, otros lo defendieron en redes sociales como un policía “eficiente” que, a su modo, mantenía el orden.

Las autoridades afirman que el caso sigue bajo investigación y prometen esclarecer las circunstancias del ataque.

La confirmación oficial del MININT descarta cualquier duda: el capitán Mesa fue víctima de un asesinato violento en medio de la creciente tensión social que atraviesa el país.

En mayo de este mismo año, en el céntrico boulevard de la ciudad de Camagüey, una oficial de la policía fue atacada en plena la luz del día.

El Ministerio del Interior de Cuba dijo en esa ocasión que un delicuente la atacó por la espalda con un arma blanca causando heridas graves, con peligro para la vida.