Asesinado a tiros expresidente del Parlamento de Ucrania y héroe del Maidán

El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andriy Parubiy, fue asesinado en Leópolis, en el oeste del país.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenskyy, dijo que fue un "espantoso asesinato".

"El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre las primeras circunstancias conocidas del horrendo asesinato en Lviv. Andriy Parubiy fue asesinado. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos", escribió el mandatario.

En sus redes sociales informó que se están empleando "todas las fuerzas y medios necesarios en la investigación y búsqueda del asesino".

La fiscalía ucraniana declaró que el sospechoso "disparó varias veces contra el político" y que Parubiy "murió en el acto".

Autoridades dijeron a la BBC que se encontraron siete casquillos en el lugar de los hechos y que el atacante vestía como un mensajero de la empresa de reparto Glovo.

El partido Solidaridad Europea recordó que Parubiy fue uno de los líderes de las protestas del Euromaidán en 2013, en contra de la decisión del entonces presidente Viktor Yanukóvich de suspender la firma de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.



Irina Gerashchenko, una directiva de esa fuerza política, dijo esta convencida de que detrás del asesinato está "el eterno enemigo terrorista: la Federación Rusa y su quinta columna".



"Moscú lo odiaba con todas sus fuerzas por ser uno de los constructores del Estado de la Ucrania moderna", declaró Gerashchenko.

"Solidaridad Europea exige a las autoridades y a los cuerpos de seguridad una investigación inmediata, exhaustiva, profesional y transparente sobre el asesinato".