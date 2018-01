Angie Chirino quiere ser la voz de los cubanos de Miami en el Congreso

MIAMI - Angie Chirino, hija del cantante cubano-estadounidense Willy Chirino y una auténtica novata en política, presentó hoy su candidatura a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde prometió ser la "voz" de su comunidad y hacerse oír fuerte.



"Washington está quebrado y vulnerable y solo yo puedo arreglarlo", subrayó Chirino, una madre soltera de 48 años sin experiencia política y alejada del "establishment" (el sistema político).



La aspirante a la candidatura republicana al Congreso por el distrito 27 del condado de Miami-Dade fue presentada por su padre en el restaurante Versailles de Miami, el punto de encuentro favorito de la comunidad cubana y especialmente del exilio.

En un discurso pronunciado primero en inglés y luego en español, Angie Chirino dejó claro que es hija de "refugiados políticos" cubanos y creció decidida a "lograr algún día un cambio real en Cuba", aunque ella nació y se crió en Miami, precisamente en el distrito 27, por lo que conoce perfectamente y "habla el mismo idioma" que los electores a los que espera representar.



Antes de las elecciones del próximo noviembre deberá competir con los otros aspirante republicanos por la candidatura.

El distinto 27 ha sido por muchos años el feudo de la veterana política republicana, también de origen cubano, Ileana Ros-Lehtinen, quien no se presentará a la reelección.



Chirino planteó hoy como una ventaja el no tener experiencia previa en política ni "pertenecer al 'establishment'".



También el hecho de no estar asociada a ningún grupo de interés ni "estar en el bolsillo" de nadie.



La aspirante se mostró orgullosa de sus raíces, de ser madre soltera de una hija de 20 años, de su pasado como cantante y compositora de canciones de éxito para artistas como Marc Anthony, Gloria Estefan y "la querida Celia Cruz", y de haber sacado su primer título universitario hace solo unos meses.



También de su trabajo en las escuelas públicas del condado de Miami-Dade como especialista en niños con necesidades especiales durante once años y de su tarea en la fundación "Children Voices".

Su padre, quien es considerado un ídolo por la comunidad de Miami por su canción "Ya viene llegando", un himno de esperanza de un cambio político en Cuba, dijo que Angie le contó hace unos meses su proyecto de entrar en política y él le dijo que no había antecedentes familiares y si sabía donde se estaba metiendo.

Ella le respondió que cuando él se dedicó a la música tampoco había antecedentes musicales en la familia. "Es verdad, nadie dio un timbalazo en mi familia antes de mi", subrayó en medio de los aplausos del público.



La aspirante prometió "trabajar duro" si los votantes le dan el

"privilegio" de entrar al Congreso.