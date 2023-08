Alcalde de Hialeah excluye a Lenier de futuros eventos; artista niega vínculos con festival organizado por militares en Cuba (VIDEO)

El alcalde de Hialeah, Esteban Bovo Jr., dejó fuera al cantante Lenier Mesa de futuros eventos organizados por la ciudad,luego del polémico viaje a la isla del artista durante el Santa María Music Fest, auspiciado por empresas vinculadas al conglomerado de los militares cubanos, GAESA.

"Es vergonzoso y condenable que a esta altura de la tragedia cubana un artista como Lenier, que se ha beneficiado del respaldo del exilio cubano, entre a formar parte de la manipulación propagandística del régimen totalitario cubano", dijo Bovo en una declaración publicada en sus redes sociales.

"Eventos de esta índole en la Isla esclavizada solo sirven de herramienta mediática para la dictadura, con ningún beneficio para el pueblo. Los hechos recientes una vez más lo comprobaron. Ante lo que hemos conocido y debido a su falta de solidaridad con la tragedia cubana, la ciudad de Hialeah no invitará a futuros eventos al artista conocido como Lenier ", añadió.

Poco después, el cantante de 39 años compartió un video en el que niega rotundamente su participación en el festival que se celebró el pasado fin de semana en los hoteles del régimen de La Habana.

"Yo no tengo que ver con ese evento, ni estuve allí. No tengo que demostrarle a nadie mi posición política porque mi posición política sigue siendo la misma. Yo soy artista, y aunque no sea político, sigo defendiendo a mis cubanos", dijo Mesa, y aclaró que fue a Cuba para visitar a su “abuelo enfermo”.

"No tengo que demostrarle a ningún influencer... Sigo diciendo Patria y vida. Lenier sigue luchando por la libertad de Cuba", sentenció al final del material.

Joe Carollo, comisionado del distrito 3 de la ciudad de Miami, también excluyó a Lenier de “Los Viernes Culturales de Septiembre”, así como del show de fin de año en el Bay Front Park. “Ha cometido un error que tiene que tener consecuencias. Esto no se puede dejar así”, dijo en declaraciones al canal local América TeVé.

El Santa María Music Fest ha estado envuelto en una fuerte polémica ya que todos los hoteles que se promocionaron en los paquetes son copropiedad del grupo turístico Gaviota, sancionado por el Gobierno de EEUU. De acuerdo con el sitio oficial del evento, los precios de las ofertas de hospedaje para asistir a los conciertos programados entre el 17 y el 20 de agosto, alcanzaban los 950 dólares.

“La Administración Biden coquetea con el régimen castrista, al permitir que empresarios corruptos y conectados de Miami hagan negocios con privados y que se organicen festivales en hoteles de GAESA. ¿Cómo se atreven a burlarse del sufrimiento de los cubanos y del Embargo?”, cuestionó la congresista María Elvira Salazar en Twitter.

El festival, que se desarrolló en uno de los más exclusivos destinos turísticos de la isla ubicado al norte de la provincia de Villa Clara, contó con la participación de reconocidos músicos como Tito el Bambino, Tekashi 6ix9ine, Yailín la Más Viral, Nio García, Charly & Johayron, Ñengo Flow, Anonimus, Calma Carmona, Fixty Ordara & Ja Rulay, Divan, Isaac Delgado y Laritza Bacallao, entre otros.

Aunque no hay detalles sobre las compañías detrás del Santa Maria Music Fest, este fin de semana el empresario cubanoamericano Boris Arencibia se presentó en redes sociales como uno de sus principales organizadores. Según dijo, su idea es repetir la experiencia en el futuro. “Nosotros podemos llevar alegría a cualquier cubano más que un italiano, francés o español, que son los que están hace más de 60 años lidereando el turismo", comentó.

“Mi mensaje no es político”, aseguró, sin responder directamente a los cuestionamientos sobre la participación de los militares en la logística del evento. “Aunque me criticaron, me ofendieron y me juzgaron yo estoy aquí para ser un enlace entre todos mis cubanos”, dijo.

Lenier Mesa, natural de Güines, provincia de Mayabeque, emigró a Estados Unidos con su padre cuando tenía 15 años.

El artista es uno de los autores de “Cuba Primero”, una canción que pretendía convertirse en un himno de la lucha por la libertad. Varios de los artistas y activistas que participaron en el videoclip del tema firmaron una declaración conjunta en la que rechazan la “conducta de doble moral y cinismo” del músico.

“Mientras Maykel Osorbo pasaba su 40 cumpleaños en la cárcel por lanzar 'Patria y Vida', una canción también crítica del régimen castrista, y más de mil presos políticos languidecían en las cárceles castristas soportando todo tipo de maltratos, Lenier asistía y promocionaba simultáneamente la actuación de Tekashi en Cuba en el festival de música avalado por agentes de la Seguridad del Estado”, explican.

La Diosa, otra de las intérpretes de la canción, tampoco se quedó callada. “La libertad de Cuba no es cosa de juego es algo serio muy serio yo me quedaré sola cantando este tema”, escribió la artista en una publicación en Instagram.