Raperos cubanos arremeten contra el Santa María Music Fest, el "Festival de los sing@%$"

Los raperos cubanos Eliecer Márquez (El Funky) y Raciel Boza (El Racie) lanzaron este domingo en redes sociales una canción en contra del Santa María Music Fest, un evento que reunirá a artistas internacionales en Cayo Santa María, en instalaciones turísticas asociadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), a partir de este jueves y hasta el 20 de agosto.



Bajo el título "El Festival de los sing@%$", el videoclip de la canción fue publicado en el canal de YouTube de Eliécer Márquez, "El Funky", el pasado 13 de agosto, con motivo del aniversario del nacimiento del dictador cubano Fidel Castro, y ya ha superado las 10 mil visualizaciones.

“Creo que era súper importante que artistas cubanos, más de Patria y Vida, se pronunciaran en contra de este festival, que este es un festival amañado por la dictadura y están cogiendo de herramienta a Tekashi 6ix9ine 69 y a muchos artistas internacionales”, dijo El Funky a Martí Noticias.



Para el rapero cubano de 41 años, uno de los autores del legendario tema Patria y Vida, exiliado en estos momentos en Estados Unidos, sacar "El Festival de los sing@%$" este domingo supuso un acto de justicia artística. “Para mí es como decir, bueno, hoy es tu día (de Castro), es el día de lanzar esta canción, que es una protesta pública”.

Atención: El siguiente video contiene palabras que pueden considerarse ofensivas

Además, explicó que querían realizar el lanzamiento con video -dirigido por Yenier Martínez- antes del inicio del festival, este 17 de agosto, y del cumpleaños del rapero y preso político Maykel Castillo (El Osorbo), que es el 20 de agosto, y coincide con el cierre del evento. “Entonces, para mí, más que poner un granito de arena, es poner mi corazón, mi sentimiento, mi causa”, dijo El Funky, quien es amigo personal de El Osorbo.



De acuerdo con el sitio oficial del Santa María Music Fest, en los próximos días actuarán en las instalaciones donde se desarrollará el evento, en la provincia Villa Clara, músicos como los puertorriqueños Ñengo Flow y Tito el Bambino y el cubano Isaac Delgado, entre otros.

También Raciel Boza, de 38 años, residente en Miami, comentó a Martí Noticias que la canción es una forma de mostrar su desacuerdo con lo que está pasando en Cuba. “Creo que lo hicimos en el momento justo, en el mejor momento, y fue una inspiración necesaria”.

“Nosotros tenemos que responder a los disparates de esa gente e hicimos ese tema en forma de protesta”, agregó.



La letra del tema denuncia que el régimen quiere vender “una Cuba que no existe en ningún lado” y advierte que “esto es fuego con la dictadura y todo el que esté prestado”, que con sus hermanos guardados no se va a quedar callado.



“Cuántos tuvieron que escapar y no pueden regresar, cuánta gente presa muerta, imposible de olvidar, no hay dinero pa’ comida dime tú pa’ un festival, una fiesta frente al mar coordinada con las FAR”, dice otro fragmento.



El Funky insistió que él siempre va a estar atento a todo lo que pueda estar ocurriendo en la isla para poner su granito de arena y alzar su voz por los más de mil presos políticos. “Mi herramienta, mi arma, es el arte, es la música, y yo sigo haciendo música y trabajando en función de un cambio para nuestra sufrida isla”.