Activistas anuncian boicot a festival de música internacional en Cayo Santa María

La artista y activista cubana Salomé García convocó este miércoles en redes sociales a boicotear el Santa María Music Fest, en Cayo Santa María, en la provincia de Villa Clara, que ya anunció la presencia de músicos urbanos de talla internacional, como el estadounidense Tekashi 6ix9ine, los puertorriqueños Arcángel, Ñengo Flow y Tito el Bambino y el cubano Isaac Delgado.

“Sale a la luz el motivo de la visitadera de Tekashi 6ix9ine y compañía a Cuba, y todos sus stunts publicitarios. Se acaba de anunciar la preventa de tickets del Santa Maria Music Fest Cultural Conference, un evento que sin lugar a dudas va a tener como principal beneficiario al Ministerio de las Fuerzas Armadas, y su consorcio GAESA, ya que todos los hoteles que se promocionan en los paquetes son copropiedad de su grupo turístico Gaviota, sancionado por el gobierno de Estados Unidos”, precisó en un post en Facebook García, exiliada en Estados Unidos.

La joven advirtió que este polo turístico, en la provincia de Villa Clara, es prácticamente inaccesible para la población cubana y cuenta con instalaciones -como Grand Aston Cayo las Brujas y Angsana- que se encuentran en el listado del Departamento de Estado de entidades y subentidades con vínculos militares en la isla.

De acuerdo con el sitio oficial del evento, los precios de las ofertas de hospedaje para asistir a los conciertos, que tendrán lugar entre el 17 y el 20 de agosto, van desde 925 hasta 115 dólares y podrán adquirirse a esos precios especiales hasta el 30 de junio. “¿Estás listo para un increíble fin de semana lleno de música, arte, fusión cultural, mixología, gastronomía y mucha diversión?”, así presenta sus paquetes la página.

“El festival es obviamente un intento de oxigenar la industria turística cubana que está en crisis desde la pandemia, gracias en parte a las campañas hechas por nuestra comunidad para crear conciencia internacional sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba. Es un insulto a los más de 1.000 presos políticos que tenemos hoy en Cuba, pero también a los cientos de miles de personas que han tenido que escapar de Cuba en los últimos años sin saber cuándo van a poder regresar, o si serán deportadas”, aseguró García.

“Es un insulto a todas las personas que hoy están pasando hambre porque el Ministerio de las Fuerzas Armadas, a través de GAESA, y en asociación muchas veces con cubanos inescrupulosos, tiene control de toda la comida que se vende en Cuba en una moneda prohibitiva para la mayoría”, agregó.

La joven, que en los últimos años ha sido una de las principales voceras por la liberación de los presos políticos y ha promovido disímiles boicots y campañas en redes sociales, exhortó a las víctimas de la represión y familiares de presos políticos a mandar mensajes a los artistas que admiran y planean presentarse en el festival. “Etiquétenlos en redes sociales, comenten sus publicaciones, envíen mensajes desde prisión. El boicot que hicimos al (Festival) San Remo tuvo éxito, podemos repetirlo, si nos unimos”, dijo.

A la convocatoria de Salomé García rápidamente reaccionaron diversos activistas, como Saily González, Avana De La Torre, Iliana Hernández, Marcel Valdés, Evelyn Rodríguez o Yanelys Núñez, que dijeron que se sumarían al boicot. “No estaría mal llenarles los perfiles con los nombres de los presos políticos. ¡Qué vergüenza tan grande!”, comentó Rodríguez.

La India anuncia que no irá a festival en Cuba

Pocas horas después de iniciado el boicot, la cantante boricua Linda Viera Caballero, conocida como La India, quien estaba en el programa del festival, publicó en sus redes sociales un video en el que anunció que no participaría.

“Están anunciando que voy a estar en Santa María Music Fest y no es verdad. Yo tengo una gira que me lleva para otro país. Quiero aclararlo y, por favor, que me saquen del video, porque ya estoy recibiendo mensajes de muchas personas que piensan que voy a estar en Cuba", expresó.

A comienzos de 2022, un boicot similar contra el Festival San Remo Music Awards, que estaba organizado por Lis Cuesta, coordinadora del Comité de Eventos del Ministerio de Cultura (MINCULT) y esposa del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, provocó una serie de cancelaciones que acabaron destruyendo gran parte del atractivo del evento.

Los músicos españoles Andy Morales, Lucas González (del dúo Andy y Lucas), Alex Ubago y Carlos Torres y el mexicano Kalimba, luego de ser declarados invitados, se negaron a cantar en Cuba como forma de protesta por las violaciones de derechos humanos.

"Lógicamente Andy y Lucas no apoyan ningún régimen dictatorial, ni gente que mete niños presos, ni un pueblo que pasa hambre. Nosotros no vamos a ir, no vamos a ir", dijo entonces Lucas González.